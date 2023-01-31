تقرير: محمد ديبي رئيس تشاد يصل اليوم إلى إسرائيل للقاء نتنياهو

في نهاية عام 2018 زار والد الرئيس، إدريس ديبي، إسرائيل والتقى بنتنياهو. في مايو 2022، قدم السفير الإسرائيلي بن بورغيل أوراق اعتماده إلى الرئيس التشادي

من المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل رئيس تشاد محمد ديبي على أن يلتقي غدا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق النشر في واينت.

وفي وقت سابق من عام 2019 أعلنت مصادر مطلعة أن كلا من اسرائيل وتشاد قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما. جاء النبأ خلال زيارة قصيرة قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشاد في 20 كانون الثاني من ذلك العام.

وأسست تلك الزيارة لتصريحات نتنياهو المتواصلة بإحداث اختراقات جديدة في اتفاقيات ابراهيم التي ترعاها الولايات المتحدة، وكان آخرها يوم أمس خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكية توني بلير الذي قدم في جولة مكوكية بدأها في مصر ثم إسرائيل فالسلطة الفلسطينية. وصرح نتنياهو، قبيل اقلاع طائرته المتجهة إلى تشاد حينئذ: "أتوجه اليوم لأشق طريقا جديدا تاريخيا وهاما، إنني أتوجه الى تشاد. دولة مسلمة عملاقة لها حدود مع ليبيا ومع السودان. هذه الزيارة جزء من التحولات التي نحدثها في العالم العربي والإسلامي. لقد وعدتكم بأن هذا سيحدث. سأجلب لكم من هناك بشائر ضخمة. وثمة دول أخرى قادمة".

كما أشارت مصادر في حينه الى أن المباحثات بين الرئيسين تناولت موضوع فتح الأجواء التشادية بوجه الملاحة الإسرائيلية بهدف تقصير زمن الرحلات الجوية من إسرائيل الى أمريكا الجنوبية، وهو ما يقدره المسؤولون بنحو ثلاث الى أربع ساعات في كل اتجاه بدلا من الالتفاف على القارة السمراء عبر البحر المتوسط، ولربما تعود هذه المسألة إلى السطح مجددا خلال هذه الزيارة.

وكان رئيس تشاد، إدريس ديبي، قد وصل في 25 نوفمبر/تشرين ثاني 2018، إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها لرئيس هذه الدولة المسلمة الواقعة وسط إفريقيا، وبعد قطيعة دامت لأكثر من 45 عاما بين البلدين.

يتبادل البلدان اليوم العلاقات، حيث تقدم إسرائيل المساعدة لتشاد في أكثر من مجال فضلا عن تبرع إسرائيل بوحدة العناية المركزة التي تم افتتاحها في العاصمة انجامينا في حفل رسمي بحضور وزير خارجية تشاد.

ويشار إلى إسرائيل وتشاد جددا العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2019، بعد قطعها عام 1972.