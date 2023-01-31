وزير الأمن الإسرائيلي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي: "توقيت زيارتك رسالة لخصومنا وشركائنا على السواء"

شكر الوزير غالانت أيضًا الوزير بلينكن على قيادته ودعمه الثابت للتفوق العسكري النوعي لإسرائيل (QME) وحقها في الدفاع عن نفسها

رحب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الثلاثاء في القدس بقوله: "تأتي زيارتك في وقت حرج، وهي تبعث برسالة واضحة إلى خصومنا وكذلك لشركائنا في المنطقة: الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان في الحاجة إلى مواجهة إيران وكل من يهدد السلام والاستقرار. نتحدث بصوت واحد عندما نقول إن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي وأننا لن نتسامح مع العدوان الإيراني".

وأضاف: "بلغ التعاون الدفاعي بين بلدينا ذروة جديدة خلال الشهر الماضي كما رأينا في تمرين" جونيبر أوك "الاستثنائي. إن روابطنا وتعاوننا أمران حاسمان للحفاظ على مصالح البلدين وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. تتمثل الخطوة التالية في العمل معًا لتقوية الهيكل الإقليمي وتوسيع تعاوننا مع الشركاء الحاليين والمحتملين في مواجهة التحديات المشتركة".

يُشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد أمس خلال لقائه الضيف رفيع المستوى على الموقف المشترك الذي يجمع بين الدولتين بخصوص إيران حيث قال "سنمنع ايران من الحصول على سلاح نووي- وسبل إطلاقه".

كما أعرب الوزير غالانت عن تقديره للوزير بلينكن وللإدارة الأمريكية، مشددًا على تصريحاتهما الخاصة حول "الرابطة القوية" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تُترجم إلى تعاون أمني لا مثيل له وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وفي هذا الصدد شكر الوزير غالانت أيضًا الوزير بلينكن على قيادته ودعمه الثابت للتفوق العسكري النوعي لإسرائيل (QME) وحقها في الدفاع عن نفسها.

Ariel Hermoni/IMoD وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 في القدس

أطلع الوزير غالانت المسؤول الأمريكي على التحديات الأمنية الاستراتيجية والعملياتية لإسرائيل، مع التركيز على إيران ووكلائها في الساحة الشمالية، بالإضافة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات الفلسطينية وحالات التأهب القصوى في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، تحدث الوزير غالانت عن الجهود الأمنية التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية. وأكد أهمية إعادة الاستقرار على الساحة والدور المهم للشركاء الإقليميين في هذا الصدد.

وضم الجانب الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ، ورئيس طاقم وزير الأمن شاحار كاتس، والسكرتير العسكري الجنرال ياكي دولف، ومدير مكتب السياسات ورئيس مكتب العلاقات السياسية العسكرية درور شالوم.