القدس الشرقية: مواجهات في جبل المكبر بين السكان والشرطة الإسرائيلية بسبب هدم المنازل غير المرخصة

القدس الشرقية: مواجهات في جبل المكبر بين السكان والشرطة بسبب هدم المنازل غير المرخصة

اندلعت الثلاثاء أعمال احتجاجية ومواجهات في القدس الشرقية بين السكان في جبل المكبر والشرطة الإسرائيلية التي ترافق فرق إنفاذ القانون فيما يتعلق بهدم البيوت غير المرخصة المنتشرة في المدينة. وكان وزير الأمن القومي قد أوعز بالمباشرة فورا بهدم بيوت الفلسطينيين المقامة بدون تراخيص في أعقاب عملية القدس التي راح ضحيتها سبعة إسرائيليين خارج كنيس عطيرت أفراهام مساء الجمعة الماضي.

من جانب آخر تم الإعلان في حي جبل المكبر الذي شهد هدم أكثر من منزل في اليومين الماضيين عن إضراب اليوم الثلاثاء. وتحدثت تقارير عن إغلاق مداخل بلدة جبل المكبر بالقدس التزامًا بالإضراب الذي أُعلن رفضًا لقرارات الحكومة الإسرائيلية هدم منازل المقدسيين.

وجّه مركز عدالة الحقوقي أمس الإثنين رسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا طالب فيها بوقف عمليات الهدم في القدس الشرقية وإبطال التعليمات التي أصدرها الوزير وذلك لعدم قانونيتها وعدم امتلاكه الصلاحية التي تخوله بإصدار تعليمات كهذه، وفق البيان. وحذر المركز من عواقب مواصلة عمليات الهدم التي وصفها بالتعسفية والتي تشكل عقابا جماعيا مخالفا للقانون الإسرائيلي والدولي، كما قال.

ميدانيا، تواصلت أمس الإثنين في القدس الشرقية، أعمال إنفاذ القانون ضد أصحاب المنازل العربية في المدينة على خلفية البناء غير القانوني من قبل الشرطة الإسرائيلية ومفتشي بلدية القدس، بما يتوافق مع توجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهذا الصدد إن "هذه خطوة ضمن سلسلة خطوات مهمة لفرض النظام ومكافحة الإرهاب، ويجب اتخاذ المزيد من الخطوات في هذه الحرب. القانون هو القانون وسيطبق على كافة المواطنين في إسرائيل، لن يكون هناك قانون واحد للسكان اليهود وقانون آخر للسكان العرب".