في أعقاب العمليات العدائية: استمرار التأهب الأمني وعمل مخابراتي حثيث لاحتواء التحذيرات

ألقت شرطة المنطقة الوسطى أمس، بتوجيه من الشاباك، القبض على الشاب عبد الله ساهر عصام زهران، 19 عاما، من سكان نابلس، وهو في طريقه لتنفيذ هجوم في وسط البلاد

تتواصل الجهود الأمنية الإسرائيلية في فرض حالات التأهب القصوى في أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس استعدادا لمنع أي اعتداء محتمل على غرار ما حدث نهاية الأسبوع الماضي في حي نيفيه يعكوف خارج كنيس حيث أوقع فلسطيني مسلح سبعة قتلى إسرائيليين، وأعقب ذلك عملية إطلاق نار نفذها فتى يبلغ من العمر 13 عاما استهدفت شخصين أبا وابنه.

وتتواصل الاشتباكات في عدة نقاط، حيث توفي أمس بالقرب من منطقة الخليل فلسطيني تعرض لإطلاق الرصاص من الجنود على إثر عدم انصياعه للأوامر بالتوقف ومن ثم قام بدهس الجندي والفرار وتدهور السائق بالسيارة ما تسبب بموته.

أما القدس فتبدو أنها على وشك الانفجار على ضوء عمليات هدم المنازل التي أشار بها وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير للرد على العمليات الهجومية التي نفذها فلسطينيون. وتم الإعلان اليوم عن إضراب في حي جبل المكبر بعد هدم 7 منازل بحجة البناء غيرالمرخص وسط الاستمرار بنية هدم 7 منازل أخرى تنتظر كلها أوامر بالهدم وفق ما أذاعت الثلاثاء ريشت بيت التابعة لهيئة البث الرسمية.

وتفيد تقارير بوقوع اشتباكات مع الشرطة في تلك النقطة الساخنة، حيث أغلقت كافة المتاجر اليوم الثلاثاء أبوابها وأغلقت المدارس.

ووفق الكشف في معاريف، فإنه بعد أقل من يوم على إعلان رئيس قسم العمليات في الشرطة، سيغال بار تسفي، بوجود 41 إنذارًا بوقوع هجمات عدائية في جميع أنحاء البلاد وفق معلومات استخبارية، فقد ألقت شرطة المنطقة الوسطى أمس، بتوجيه من الشاباك، القبض على الشاب عبد الله ساهر عصام زهران، 19 عاما، من سكان نابلس، وهو في طريقه لتنفيذ هجوم في وسط البلاد.

أول أمس أشارت رئيسة قسم العمليات في الشرطة أنه في هذا الشهر وحده، تم تسجيل 32 حادثًا أمنيًا، بما في ذلك 29 محاولة هجوم وثلاث هجمات: في نيفي يعكوف، حيث قُتل سبعة مدنيين، في عير دافيد وفي مستوطنة حفات يهودا، استهدفت المدنيين. وفي تفصيل أشمل قالت إن 17 من المحاولات اشتملت على إطلاق النار، وخمسة تمت بواسطة عبوات ناسفة. وأضافت بار تسفي: "لقد رفعنا مستوى اليقظة ونشرنا قوات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، بعضها علني والآخر محجوب عن الأعين، خاصة في الأماكن المرشحة للاشتعال".