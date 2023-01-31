اليمن: مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة بضربة جوية شمال شرق البلاد

الهجوم استهدف سيارة في محافظة مأرب" التي كانت مسرحًا لقتال عنيف في السنوات الاخيرة بين قوات الحكومة والحوثيين الذين كانوا يسعون للسيطرة عليها

أعلن مسؤولان حكوميان يمنيان، اليوم الثلاثاء، عم مقتل ثلاثة مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة في غارة يشتبه في أنها نُفّذت بطائرة مسيرة أميركية في شمال شرق اليمن أمس الاثنينن واشارا إلى أن"الهجوم استهدف سيارة في محافظة مأرب" التي كانت مسرحًا لقتال عنيف في السنوات الاخيرة بين قوات الحكومة والحوثيين الذين كانوا يسعون للسيطرة عليها، ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن.

وصرح مسؤول حكومي طالبا عدم الكشف عن هويته ان "ثلاثة من عناصر القاعدة قتلوا في غارة بطائرة مسيرة يعتقد انها اميركية"، مضيفا ان "الثلاثة كانوا في سيارة في وادي عبيدة عندما استهدفتهم ضربة جوية ما أدى إلى مقتلهم على الفور"وأكد مسؤول ثان في سلطات محافظة مأرب الهجوم وحصيلة القتلى.

والولايات المتحدة هي الوحيدة التي تستخدم طائرات مسلحة من دون طيار في اليمن حيث تستهدف باستمرار تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا، من بين أخطر فروع القاعدة.