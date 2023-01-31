تل أبيب: انطلاق مؤتمر"سايبرتيك"بمشاركة الدولة الموقعة على"اتفاقيات إبراهيم"لتوسع التعاون في الأمن السيبراني

"التهديد السيبراني ليس فقط الذي يحتاج منك أن تكون مستعدًا. يجب أن تكون مستعدًا للماضي بأكمله ... لأن هذه الهجمات يمكن أن تصيبك إذا لم تكن مستعدًا"

انطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر العالمي في تل أبيب لـ"سايبرتيك"، بعقد اجتماعات وفود رفيعة المستوى - بما في ذلك خبراء في الأمن السيبراني، وكبار المسؤولين الحكوميين، بحضور أكثر من 20000 شخص من عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم بمشاركة الإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وسيستمر المؤتمر إلى غاية 1فبراير/شباط الوشيك.

وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سايبرتيك" CheckPoint،جيل شويد، على أهمية الندوة وأعرب عن ارتياحه لرؤية حضور "أفضل الأشخاص" حول العالم في قطاع التكنولوجيا الإلكترونية. وتابع "التهديد السيبراني ليس فقط الذي يحتاج منك أن تكون مستعدًا. يجب أن تكون مستعدًا للماضي بأكمله ... لأن هذه الهجمات يمكن أن تصيبك إذا لم تكن مستعدًا" مشددًا على أن "الخبراء يرون أن جائحة الإنترنت يمثل خطرًا كبيرًا في السنوات والعقود القادمة".

ومن جهته شدد رئيس جامعة بن غيريون في النقب دانيال شاموفيتز ، على إمكانات إسرائيل العالية وأصولها في مجال الأمن السيبراني، وحضر حفل الافتتاح أيضًا ديف ديوالت، المؤسس والمدير الإداري لشركة US Night Dragon ، الذي يعمل مع مجموعة واسعة من الشركات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك في إسرائيل. وقال ديوالت: "تستمر التهديدات السيبرانية في الارتفاع ، تليها عن كثب زيادة في الميزانيات الإلكترونية" ، مشددًا على حاجة حكومات العالم لتوسيع بنيتها التحتية للأمن السيبراني.

وانضم وكيل وزارة السياسة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية روبرت سيلفرز ، إلى المتحدثين الآخرين في تسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في عالم اليوم المعقد والمتغير باستمرار."نحن بحاجة إلى تغيير تحولي في كيفية بناء الدفاع السيبراني. لا أحد منا يستطيع الدفاع بمفرده. "لم يعد يكفي عقد اجتماعات ... يجب أن نتحرك بقوة في اتجاه التعاون التشغيلي المباشر بين الحكومة والقطاع الخاص."

وقال: "معًا نتصدى للتهديدات السيبرانية التي تشكلها إيران"، مشددًا على أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني الإيراني عملت باستمرار على تحسين قدراتها السيبرانية لمهاجمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية.وأكد سيلفرز أن تل أبيب وواشنطن تجريان تعاونًا مشتركًا لتكثيف التعاون ضد التهديدات الإلكترونية.

وشدد المسؤول الأمريكي على التزام أمريكا بالعمل مع الشركاء لمواجهة الهجمات الإلكترونية، وتابع"يتطلب تأمين شبكاتنا في الولايات المتحدة وإسرائيل انخراطًا في الشرق الأوسط. في وقت لاحق اليوم ، سأصعد على المنصة مع نظرائي من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. سنقوم بتوسيع اتفاقيات إبراهيم في مجال الأمن السيبراني"

بالنسبة لسيلفر ، فإن توسيع التعاون الأمني ​​الطبيعي للدول ليشمل الفضاء الإلكتروني هو "جزء من" التاريخ الدبلوماسي. جزء من تاريخ الأمن السيبراني، وقطعة من التاريخ الإقليمي، وفرصة رائعة لتعميق شراكة أمنية طويلة الأمد".