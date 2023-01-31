بلينكين "من الضروري الحد من التصعيد.. أفق الأمل للفلسطينيين يتقلص وهذا يجب أن يتغير"

قال أنتوني بلينكن إن "الأمل للفلسطينيين يتقلص ويجب أن يتغير ذلك"، كما تعهد "بتقديم 50 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في إطار زيارته للشرق الأوسط، وقال بلينكن إنه "من الضروري اتخاذ خطوات للحد من تصعيد التوترات" في ظل الهجمات الفلسطينية الأخيرة التي شهدتها القدس نهاية الأسبوع الماضي.

وقال أنتوني بلينكن إن "الأمل للفلسطينيين يتقلص ويجب أن يتغير ذلك"، كما تعهد "بتقديم 50 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، توصلنا لاتفاق لإتاحة توفير خدمات الجيل الرابع من الإنترنت للفلسطينيين".

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وفي وقت سابق، قال بلينكن إنه أجرى اجتماعا مثمرا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، وذكر أنه "ناقش مع كوهين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والحاجة إلى تهدئة الوضع في الضفة الغربية".

وكان قد رحب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في القدس بقوله: "تأتي زيارتك في وقت حرج، وهي تبعث برسالة واضحة إلى خصومنا وكذلك لشركائنا في المنطقة: الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان في الحاجة إلى مواجهة إيران وكل من يهدد السلام والاستقرار. نتحدث بصوت واحد عندما نقول إن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي وأننا لن نتسامح مع العدوان الإيراني".

فيما قال نتنياهو في مؤتمر صحافي مع بلينكن "سنمنع ايران من الحصول على سلاح نووي- وسبل إطلاقه"، وأضاف "غالبية المجتمع الدولى رأى الوجه الحقيقي لايران وهمجية النظام الايراني تجاه شعبه، سنمنع ايران من الحصول على سلاح نووي- وسبل إطلاقه"