تقرير : مصر تطرح مبادرة لوقف التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية

أعطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عددا من المطالب لمدير المخابرات المصرية لنقلها للجانب الإسرائيلي، على رأسها "وقف التصعيد العسكري في الضفة الغربية

طرحت مصر مبادرة لوقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، ونقلت رسائل السلطة الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي، كما طالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف التصعيد العسكري دون أي شروط.

وأعطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عددا من المطالب لمدير المخابرات المصرية لنقلها للجانب الإسرائيلي، على رأسها "وقف التصعيد العسكري في الضفة الغربية ووقف الاعتقالات العشوائية ووقف هدم المنازل"، حسب ما أفاد موقع العربية.

وبحسب نفس المصدر، فإن السلطة الفلسطينية تتمسك بتجميد أي تعاون مع إسرائيل لحين التزامها بوقف التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، وسترسل القاهرة وفدا أمنيا إلى إسرائيل لبحث وقف التصعيد ولنقل طلبات السلطة الفلسطينية ورسائل الفصائل.

وقد طالبت القاهرة إسرائيل بشكل مباشر "بضرورة وقف أي إجراءات بحق السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية"، كما شددت على "ضرورة تخفيف القيود عليهم وبحث سبل حل هذا الملف بشكلٍ واسع".

وبحسب المصادر، فإن "إسرائيل طالبت بمهلة للرد على المطالب المصرية التي قدمتها القاهرة بشأن وقف التصعيد العسكري الحالي، ومصر الآن تنتظر الرد"، وأضافت أن "إسرائيل تربط وقف التصعيد بوقف العمليات الفردية التي تحدث ضد مواطنيها في أماكن مختلفة".

في نفس السياق، طالبت "مصر الفصائل الفلسطينية بضرورة عدم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة والتزام التهدئة، وأعطتهم وعداً بأن القاهرة ستعمل على وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية"، وبحسب المصادر، تسعى مصر للوصول إلى اتفاق بحد أقصى خلال الأسبوع المقبل لوقف التصعيد والعودة الى التشاور بشكل أوسع برعاية مصرية مع طرح كل طرف مطالبه.