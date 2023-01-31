لمنع تصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين: بلينكن سيبقي جزءا من طاقمه في المنطقة

وزير الخارجية الأمريكية يختتم جولة الى منطقة الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي يلخص زيارته الى الشرق الأوسط بأن "الو لايات المتحدة مصممة على عمل شركاءها" من أجل شرق أوسط آمن ومزدهر أكثر. وأضاف بلينكن إن "العمليات التي وقعت في القدس "شددت على تحدياتنا حيال استقرار أمن المنطقة. كما ناقشت مع نتنياهو وعباس، إنه على جميع الأطراف اتخاذ خطوات لمنع تصعيد العنف، والتوصل الى تهدئة، هذه هي الطريقة الوحيدة لخلق شروط حتى يتغير الوضع ويزول الخوف".

وأضاف بلينكن إنه "خلال اجتماعي مع حكومة إسرائيل، السلطة الفلسطينية وشركائي في القاهرة، سمعت مخاوف على الوضع، لكن أيضا أفكارا بناءه يجب على كل طرق اتخاذها لاستعادة الأمن".

وتابع بلينكن وقال إنه "طلب من طاقمه البقاء هنا لدعم جهود التهدئة، آمل أن ينجح هذا، يجب على الأطراف اتخاذ خطوات ايجابيو لبناء الثقة، ووضع الأسس حتى نتقدم مع حل الدولتين".

وقال بلينكن إن "الوضع لن يتغير في ليلة وضحاها، لكننا مستعدين لدعم الأطراف إن كانت لديهم رغبة للقيام بذلك. الولايات المتحدة مستعدة بأن تكون شريكا للسلام وامن". وأضاف الوزير الأمريكي إنه بعد عودته الى الولايات المتحدة سيواصل اتصالاته مع الأطرف من أجل ايجاد حل "للمضي قدما"، وصرح بلينكن بأن بلاده "ستواصل دفع حل الدولتين وستعارض الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية، ضم الضفة وانتهاك الوضع الراهن في القدس، اضافة الى هدم البيوت والتحريض على العنف".

وتطرق بلينكن الى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقال إن طرح أمام إسرائيل "أهمية زيادة المساعدات لكييف، على ضوء الدعم الايراني لروسيا، بما يشمل الموضوع الأمني". وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يمكن زعزعته.

وينهي بذلك بلينكن جولة شرق أوسطية شملت مصر إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اجتمع خلالها مع كبار المسؤولين وناقش خلالها عدد كبير من القضايا الهامة.