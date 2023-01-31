إسرائيل: الأطباء يتوصلون لعلاج جديد لسرطان البنكرياس لأول مرة

"هذا العلاج الفريد يوفر كمية كبيرة ومركزة من الإشعاع"

نجح الأطباء في مستشفى ولفسون الطبي في مدينة حولون بإسرائيل، في تنفيذ علاج جديد لسرطان البنكرياس لأول مرة، وتضمن العلاج حقن مادة مشعة تسمى Oncosil في مريض تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة.

وتمت المصادقة على هذه التقنية المبتكرة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باعتبارها تقنية متقدمة وتم تطبيقها بالفعل على حوالي 250 مريضًا بالسرطان في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور تومر غرينر، مدير المركز: "في حين أن العلاج المقبول اليوم لمرضى سرطان البنكرياس هو أحد نوعين من العلاج الكيميائي، فإن هذا العلاج الفريد يقدم كمية كبيرة ومركزة من الإشعاع مباشرة إلى الورم دون التأثير أو الإضرار بالأعضاء الأخرى".

إضافة إلى ذلك، ووفقًا لآخر التطورات الإسرائيلية من شركة EARLY ، يمكن للفئران اكتشاف سرطان الرئة مبكرًا من خلال حاسة الشم.

الفئران ، بالإضافة إلى أنها حيوانات ذكية للغاية، فهي لديها حاسة شم أكثر دقة ألف مرة من الآلات التي يصنعها الإنسان. النظام الذي طورته الشركة في وقت مبكر، يجعل من الممكن الكشف عن سرطان الرئة في مرحلة مبكرة جدًا من المرض ، بنسبة نجاح تصل إلى 93٪ ، باستخدام عينات بول من المرضى وحاسة شم الفئران.