الشاباك يحذر "إنفاذ القانون بشكل ذاتي وجرائم الكراهية تمس بالأمن"

جاء هذا في اعقاب تقديم بيان اتهام بحق إسرائيلي قام بإحراق سيارة فلسطينيين

أصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي-الشاباك بيانا استثنائيا يحذر فيه من أن "يطوع الأفراد القانون بيديهم لاسترداد حقهم وجرائم الكراهية ضد الفلسطينيين يمس بأمن المنطقة ويوسع دائرة العنف"، جاء هذا البيان الرسمي الاستثنائي في أعقاب تقديم إعلان المدعي العام ضد مواطن إسرائيلي (22 عاما) قام بإضرام النيران بسيارة فلسطينيين في قرية ترمسعيا القريبة من رام الله بداية الشهر.

في نفس الاعتداء الذي وقع في 2 كانون ثاني/يناير تم التبليغ عن القاء حجارة من قبل فلسطينيين تجاه مركبات إسرائيلية على الشارع 60 القريب من قرية ترمسعيا. في حين وصلت قوة عسكرية الى المكان وبدأت بملاحقة الفلسطيني، خلال ذلك وصل المشتبه الإسرائيلي الى المكان وقام بإشعال سيارة فلسطينية في القرية. وبحسب الشاباك :"الحديث يدور عن نشاط يمس بقدرات القوة العسكرية لتنفيذ مهمتها وحتى أنه يعرضها للخطر".

الاسرائيلي من مستوطنة معالية افرايم وهو معروف لقوات الأمن، اعتقل بعد الاعتداء وتم التحقيق معه للاشتباه بإشعال سيارة الفلسطيني لدوافع عنصرية.وقدم اليوم بحقه بيان مدعي من قبل النائب العام لمنطقة القدس وسيقدم بحقه خلال الأيام القادمة لائحة اتهام.

وقال الشاباك في بيانه "أن يطوع الأفراد القانون بيديهم لاستراد حقهم وتنفيذ اعتداءات وجرائم كراهية، خصوصا حين تكون ضد فلسطينيين غير متورطين، يمس بأمن المنطقة، ويوسع دائرة العنف ويخرب جهود قوات الأمن مقابل الاعتداءات الفلسطينية. قوات الأمن ستواصل العمل لإحباط هذه الأنشطة".