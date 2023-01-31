الضفة الغربية: اصابة إسرائيليين بجروح في عملية دهس قرب حاجز زعترة، المنفذ سلم نفسه

الضفة الغربية: اصابة إسرائيليين بجروح في عملية دهس قرب حاجز زعتره، المنفذ لاذ بالفرار

أسفرت عملية دهس قرب حاجز زعتره شمال الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة إسرائيليين، الأول بجروح طفيفة والثاني متوسطة، فيما سلم المنفذ نفسه.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "تلقى تبليغا بالحادث وهو يحقّق فيه"، فيما أفادت فرق الإنقاذ بلا حدود، أن "الإسرائيليين أصيبا بجروح "طفيفة إلى متوسطة" وتلقيا العناية الفورية من قبل المسعفين.

منفذ العملية فر من المكان وقام بتسليم نفسه بعد ساعة من فراره الى قوات الأمن، و بحسب هيئة البث الرسمية "كان" قال خلال التحقيقات معه أن الحديث يدور عن حادث طرق وأنه ضرب المقاتلين عن طريق الخطأ وهو يجتازون الشارع وقت الضباب، وإنه لاذ بالفرار بسبب مخاوفه أن يتم إطلاق النار عليه.

الجيش الاسرائيلي قال إن المنفذ أسرع تجاه المقاتلين، لكن لا يمكن تحديد إن كان الحديث يدور عن حادث طرق أو عملية.

المصاب بصورة متوسطة يعاني من كسر في الفخذ ونقل بالمروحية الى مستشفى بلينسون في بيتاح تكفا، في حين تلقى المصاب بحالة طفيفة العلاج في المكان.