إسرائيل: الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود السورية

قال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، "رصدت استطلاعات الجيش في وقت سابق اليوم عدد من المشتبه فيهم حاولوا تهريب مخدرات الى داخل إسرائيل"

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن قواته والشرطة الإسرائيلية أحبطوا عملية تهريب مخدرات عبر الحدود السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "رصدت استطلاعات الجيش في وقت سابق اليوم عدد من المشتبه فيهم حاولوا تهريب مخدرات الى داخل إسرائيل على الحدود السورية في منطقة الجولان".

وأضاف المتحدث أنه تم "استدعاء قوات عسكرية وشرطية للمكان لاحباط المحاولة"، مشيرا إلى أنه "القت القوات القبض على المشتبه فيهما وبحوزتهما نحو 21 كيلوغرام من المخدرات بقيمة مئات الاف الشواقل".

وتابع المتحدث، "إن السوريين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 33 عامًا ، سيمثلون أمام المحكمة"، وأكد أن "ستبقى قوات الجيش جاهزة على الحدود السورية للحفاظ على سيادة دولة إسرائيل ".