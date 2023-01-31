الإسرائيليون الذين يمتلكون بطاقة "هيا" يمكنهم دخول قطر حتى كانون ثاني 2024

وزارة الداخلية القطرية مددت تأشيره الدخول لحاملي بطاقة "هيا" حتى نهاية العام

افادت هيئة البث الرسمية "كان" مساء اليوم أن الإسرائيليين حاملي بطاقة "هيا" وهي تأشيرة الدخول الى قطر خلال فترة مونديال 2022 يمكنهم استخدامها حتى نهاية العام.

جاء هذا بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية التي مددت فترة التأشيره حتى 24 كانون ثاني/يناير 2024.

وزارة الخارجية الإسرائيلية ذكرت في تعقيبها على النبأ "بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن لإسرائيل لا يوجد علاقات ديبلوماسية مع قطر ولا توجد بعثة قنصلية إسرائيلية في البلاد، والتي كانت بصورة مؤقتة خلال مباريات كأس العالم".

وأضافت :"لذلك نشدد على أن كل مواطن إسرائيلي سيزور قطر وسيحتاج الى خدمات قنصلية لن يحصل عليها خلال زيارته".