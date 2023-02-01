بنيامين نتنياهو: "لقد اتخذنا إجراءات ضد تطوير أسلحة إيران"

وأوضح بنيامين نتنياهو موقفه من إيران وقال: "إذا كانت لديك أنظمة مارقة تعتزم الحصول على أسلحة نووية، يمكنك توقيع 100 اتفاق معها، فهذا لا يفيد"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة CNN أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تعمل ضد تطوير الأسلحة الإيرانية، لكنه لم يعترف بشكل مباشر ما إذا كانت إسرائيل وراء هجمات الطائرات بدون طيار الأخيرة في مدينة أصفهان.

وأوضح بنيامين نتنياهو موقفه من إيران وقال: "إذا كانت لديك أنظمة مارقة تعتزم الحصول على أسلحة نووية، يمكنك توقيع 100 اتفاق معها، فهذا لا يفيد"، وأضاف "أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها وقف أو منع الحصول على أسلحة نووية هي مزيج من العقوبات الاقتصادية المعوقة، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو تهديد عسكري موثوق به".

وتابع بنيامين نتنياهو "لا أتحدث أبدًا عن عمليات محددة ، وفي كل مرة يحدث انفجار من نوع ما في الشرق الأوسط ، يتم إلقاء اللوم على إسرائيل أو تحمل المسؤولية. أحيانًا نكون كذلك ، وأحيانًا لا نكون كذلك".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد ذكرت الأحد الماضي أن إسرائيل تقف وراء الهجوم على مخزن للمسيرات بمدينة أصفهان في إيران.

فيما كشفت مصادر أمريكية للتايمز الإثنين، إن الموساد الإسرائيلي هو من نفذ القصف الجوي ضد ايران على ما جاء في واينت.