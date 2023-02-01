الولايات المتحدة تؤكد على دور المغرب في تعزيز السلام والأمن الإقليميين بالشرق الأوسط

أطلع بلينكن بوريطة على نتائج زيارته إلى الشرق الأوسط، ومحادثاته مع القادة المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين، والتي دعا في خلالها إلى تخفيف التصعيد

أطلع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، على نتائج زيارته إلى الشرق الأوسط، ومحادثاته مع القادة المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين، والتي دعا في خلالها إلى تخفيف التصعيد ووضع حد لدائرة العنف، مؤكدا على أهمية الدور المغربي في إحلال الأمن والإستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك من خلال مشاركة المغرب في منتدى النقب.

كما شكلت المحادثات بين المسؤولين فرصة للولايات المتحدة لتجديد دعمها عن التزام المغرب بتعزيز السلام والأمن في المنطقة بما في ذلك من خلال مشاركة المغرب في منتدى النقب.

وكانت مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون، قد زارت المغرب الأسبوع الممصرم، واشادت بجهود المغرب في دعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم.وقالت: "إننا نقدر تقديراً عالياً دور العاهل المغربي في دعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم".وذكرت سيسون خلال الاجتماع الموقف الأمريكي الداعم لوحدة المغرب وسيادته على الصحراء.

وكان أنتوني بلينكن، قد دعا، إسرائيل والفلسطينيين إلى اتخاذ خطوات لمنع التصعيد،: مشيرا إإلى أنه“سنعمل من أجل ضمان حصول كل من الفلسطينيين والإسرائيليين على الحرية والحقوق والمساواة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا قمنا بحماية فكرة الدولتين لشعبين والعمل عليها”.وأضاف أن “على جميع الأطراف اتخاذ خطوات لمنع المزيد من التصعيد”. معتبرا أن هجوم القدس والتصعيد في الضفة الغربية، سلطا الضوء على “التحديات التي نواجهها في إرساء الاستقرار والأمن”.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي: “لقد أدى العنف في الضفة الغربية إلى خسائر في الأرواح البريئة من كلا الجانبين. وعندما تحدثت مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو والرئيس (الفلسطيني محمود) عباس – أكدت أنه يجب على جميع الأطراف اتخاذ خطوات لمنع المزيد من تصعيد العنف واستعادة الهدوء” ومضى بلينكن: “بعد العودة إلى الولايات المتحدة، سأستمر في التواصل مع الأطراف من أجل المضي قدما”.

وقال إنه طلب من كبار مستشاريه البقاء في المنطقة ومواصلة المناقشات حول كيفية “دفع اجراءات بناء الثقة بين الطرفين وتقليل التوتر”، مضيفا أنه “سيكون من الممكن القيام بذلك إذا كانت الأطراف مستعدة، والحفاظ على حل الدولتين من أولويات الإدارة الأمريكية”.

وكان بلينكن قد وصل إلى إسرائيل أول أمس الإثنين، قادما من مصر، في إطار زيارة رسمية للشرق الأوسط والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين وزعيم المعارضة يائير لابيد، قبل أن يلتقي في رام الله الرئيس الفلسطيني عباس.