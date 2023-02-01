رسام الكاريكاتير الإسرائيلي ميشيل كيشكا:"سيكون المغرب جسر العالم العربي والإسلامي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"

قال الفنان الكوميدي كيشكا"سيكون المغرب جسرًا إلى الدول العربية والإسلامية الأخرى لمحاولة التغلب على الصعوبات السياسية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"

احتفالاً باليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة (الهولوكوست)، استضاف مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط ندوة صحفية بحضور الفنان الكوميدي ورسام الكاريكاتير الإسرائيلي وابن أحد الناجين من المحرقة ميشيل كيشكا، والذي شارك قصة والده خلال الهولوكوست، وقال كيشكا"سيكون المغرب جسرًا إلى الدول العربية والإسلامية الأخرى لمحاولة التغلب على الصعوبات السياسية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"

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تحدث كيشكا عن كتابه "الجيل الثاني: الأشياء التي لم أخبر أبي بها". في مقابلة مع موقع"مغرب وورلد نيوز" ، حيث اشار رسام الكاريكاتير الإسرائيلي إلى أن الكتاب يروي قصة "ما كان عليه العيش في منزل حيث كانت المحرقة حاضرة دائمًا ولكن لم يتم إخبارها ... مثل شبح الماضي".

كُتب الكتاب في عام 2011 ، وحقق نجاحًا وترجم إلى تسع لغات. يأمل كيشكا أن يُترجم الكتاب أيضًا إلى اللغة العربية ، كفرصة لمتحدثي اللغة للتعرف على الهولوكوست، تم تحويل كتاب كيشكا إلى فيلم رسوم متحركة، تم بثه في بلجيكا وفرنسا هذا العام. وأكد كيشكا أن سرد قصة الهولوكوست، التي لم تكن فترة "سهلة" من التاريخ، من خلال فيلم رسوم متحركة "غير متوقع على الإطلاق".

Eyal David, Israeli liaison office in Morocco الفنان الكوميدي ورسام الكاريكاتور الإسرئايل ميشيل كيشكا في ندوة صحفية بمكتب الاتصال الإسررائيلي لدى المغرب بالرباط

وقال كيشكا لموقع "أخبار المغرب العالمية"(Morocco world News) عن زيارته "القصيرة لكن المكثفة" التي استمرت ثلاثة أيام إلى المغرب، والتي زار خلالها مدن الرباط وطنجة والدار البيضاء لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة: "عندما دعيت من قبل السفارة الإسرائيلية إلى إحياء ذكرى الهولوكوست هنا في الرباط والدار البيضاء وطنجة، فوجئت حقًا بإحياء ذكرى ذلك في المغرب ... مفاجأة إيجابية".

واستضاف الكنيس اليهودي في الدار البيضاء، المعروف أيضًا باسم معبد بيث إيل، الحفل الرسمي لعرض فيلم الرسوم المتحركة كاشكا، بحضور وزير التربية والتعليم المغربي وسفراء الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا لدى المغرب، وقال الفنان الكوميدي الإسرائيلي ، "كان الكنيس مليئًا بنصف يهود ونصف مسلمين ... وكانت تلك لحظة مؤثرة للغاية بالنسبة لي" ، مشيرًا إلى كرم الضيافة والدفء والتعايش الذي أظهره المغاربة" وتابع "مع وضع شيء واحد في الاعتبار. متى سأعود [إلى المغرب]؟ " وأوضح أن لديه الكثير ليتعلمه عن ثقافة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، وتاريخها ، والأهم من ذلك شعبها.

بالإضافة إلى ذلك ، أبرز رسام الكاريكاتير "العلاقة القوية" التي تربط اليهود في إسرائيل بالمغرب، والتي عزاها إلى الجهود التي بذلها ملوك المغرب في القرنين العشرين والحادي والعشري ، بمن فيهم محمد الخامس، والحسن الثاني، ومحمد السادس.

بالنظر إلى العلاقات المتجذرة منذ قرون والتي تربط المغرب والشعب اليهودي ، فإن كاتشكا "متفائل" بشأن ما يخبئه المستقبل للعلاقات الدبلوماسية للمغرب وإسرائيل ، لا سيما بعد افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي الرسمي في الرباط قبل عامين.

وومن جهتها قالت المبعوثة الإسرائيلية إلى المغرب ألونا فيشر كام ردا على تصريحات كيشكا، "المغرب يمكن أن يكون نموذجًا للتعايش، ليس فقط خلال الأوقات المظلمة للمحرقة ولكن حتى الآن وعلى امتداد التاريخ".

وُلد كيشكا في بلجيكا عام 1954، وهاجر إلى إسرائيل عندما كان في التاسعة عشرة من عمره. يعمل حاليًا كأستاذ في أكاديمية الفنون في القدس، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز فناني الكتب المصورة ورسامي الكاريكاتير السياسي في إسرائيل.