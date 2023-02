رسام الكاريكاتير الإسرائيلي ميشيل كيشكا:"سيكون المغرب جسر العالم العربي والإسلامي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"

احتفالاً باليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة (الهولوكوست)، استضاف مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط ندوة صحفية بحضور الفنان الكوميدي ورسام الكاريكاتير الإسرائيلي وابن أحد الناجين من المحرقة ميشيل كيشكا، والذي شارك قصة والده خلال الهولوكوست، وقال كيشكا"سيكون المغرب جسرًا إلى الدول العربية والإسلامية الأخرى لمحاولة التغلب على الصعوبات السياسية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"

