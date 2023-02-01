الأجهزة الأمنية تحذر من انفجار الأوضاع في السجون الإسرائيلية على ضوء تشديد الخناق على السجناء الفلسطينيين

حذر مسؤولون في إسرائيل من خطة بن غفير المس بظروف اعتقال السجناء الفلسطينيين وفي المقابل حماس بعثت برسالة تحذيرية لإسرائيل مفادها أن "الوضع سيؤدي إلى انفجار"

أشارت تقارير الأربعاء إلى تخوف الأجهزة الأمنية في إسرائيل من التطورات التي طرأت مؤخرا على أوضاع السجناء الفلسطينيين بمن في ذلك النساء منهم وحذر المسؤولون من خطة بن غفير الهادفة إلى المس بظروف اعتقال أولئك.

وفي شأن متصل، تداولت وسائل الإعلام نقلا عن وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لسجينة أمنية فلسطينية في سجن الدامون تستنجد فيه من تردي الأوضاع في السجون مؤخرا لا سيما في أعقاب أوامر وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير تشديد ظروف الاعتقال وحرمانهم من كافة مظاهر "الدلال" وفق تعبيره.

حماس من جانبها بعثت برسالة تحذيرية لإسرائيل مفادها أن "الوضع سيؤدي إلى انفجار".

وبحسب التسجيل الصوتي المتداول فإن السجينة الأمنية استنجدت بالتنظيمات الفلسطينية "نرسل صرخاتنا إلى كل من يكرر أنهم يعملون من أجل تحريرنا. أين تصميمكم؟ أين النصر لنا؟ أم أن هذه رسائل فارغة لتمضية الوقت دون عمل فعلي؟ من سيدعمنا ويعلم العدو درسا يتعلم منه ألا يهاجمنا؟ أم أننا سننتظر سجينًا آخر يقاتل من أجلنا كما فعل يوسف المبحوح (الذي طعن حارس أمن في سجن نفحة عام 2021)؟

https://twitter.com/i/web/status/1620847238124638208 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية الأربعاء أسقطته القبة الحديدية، مساء الأربعاء قال مسؤولون في حماس إن "المقاومة ستثبت الليلة معادلة القصف بالقصف وأبلغت الوسطاء بذلك" إن قامت إسرائيل بقصف القطاع. وبحسب مراسل هيئة البث الرسمية ريشت بيت فإن إسرائيل تأخذ على محمل الجد المقاطع والصور التي تم نشرها لصواريخ في قطاع غزة موشحة بعبارة "الأسيرات خط أحمر"، والجيش يستعد للرد.

وأظهرت تقارير من غزة صورا لصواريخ تحمل عبارات خُطت بالعربية جاء في إحداها "الأسيرات خط أحمر" وأخرى جاء فيها "تحريركم لن يطول".

أما وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير فقد سارع إلى التصريح في أعقاب إطلاق الصاروخ على الأراضي الإسرائيلية: "إطلاق النار من غزة لن يمنعني من مواصلة العمل لإلغاء ظروف "الدلال" التي حصل عليها حتى الآن السجناء الأمنيون "القتلة" وفق تعبيره. وتابع: "أنا أعطي الدعم الكامل لرجال الشرطة العاملين في السجون بالدخول إلى أقسام السجناء وفرض النظام. طلبت جلسة عاجلة هذا المساء لبحث سبل الرد على إطلاق الصواريخ من غزة".