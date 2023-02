الأجهزة الأمنية تحذر من انفجار الأوضاع في السجون الإسرائيلية على ضوء تشديد الخناق على السجناء الفلسطينيين

أشارت تقارير الأربعاء إلى تخوف الأجهزة الأمنية في إسرائيل من التطورات التي طرأت مؤخرا على أوضاع السجناء الفلسطينيين بمن في ذلك النساء منهم وحذر المسؤولون من خطة بن غفير الهادفة إلى المس بظروف اعتقال أولئك.

وفي شأن متصل، تداولت وسائل الإعلام نقلا عن وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لسجينة أمنية فلسطينية في سجن الدامون تستنجد فيه من تردي الأوضاع في السجون مؤخرا لا سيما في أعقاب أوامر وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير تشديد ظروف الاعتقال وحرمانهم من كافة مظاهر "الدلال" وفق تعبيره.

حماس من جانبها بعثت برسالة تحذيرية لإسرائيل مفادها أن "الوضع سيؤدي إلى انفجار".

وبحسب التسجيل الصوتي المتداول فإن السجينة الأمنية استنجدت بالتنظيمات الفلسطينية "نرسل صرخاتنا إلى كل من يكرر أنهم يعملون من أجل تحريرنا. أين تصميمكم؟ أين النصر لنا؟ أم أن هذه رسائل فارغة لتمضية الوقت دون عمل فعلي؟ من سيدعمنا ويعلم العدو درسا يتعلم منه ألا يهاجمنا؟ أم أننا سننتظر سجينًا آخر يقاتل من أجلنا كما فعل يوسف المبحوح (الذي طعن حارس أمن في سجن نفحة عام 2021)؟