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وكالة الطاقة الذرية: إيران أجرت تغييرات بنظام تخصيب اليورانيوم في فوردو

i24NEWS

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ملف - فني يعمل في منشأة تحويل اليورانيوم خارج مدينة أصفهان ، إيران ، على بعد 255 ميلاً (410 كيلومترات) جنوب العاصمة طهران ، إيران ، 3 فبراير 2007
AP Photo/Vahid Salemi, fileملف - فني يعمل في منشأة تحويل اليورانيوم خارج مدينة أصفهان ، إيران ، على بعد 255 ميلاً (410 كيلومترات) جنوب العاصمة طهران ، إيران ، 3 فبراير 2007

أكدت الوكالة أن الأنشطة في منشأة فوردو تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طهران، ووفقاً للتقرير، تبيّن خلال تفتيش مفاجئ من قبل الوكالة لمنشأة فوردو

كشف التقرير المرسل إلى الدول الأعضاء أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي "قلق من أن إيران أجرت تغييراً كبيراً في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقاً بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقاً" في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي. آر. 6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

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وأكدت الوكالة أن الأنشطة في منشأة فوردو تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طهران، ووفقاً للتقرير، تبيّن خلال تفتيش مفاجئ من قبل الوكالة لمنشأة فوردو، أن هناك تغييرا في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي (آي. آر. 6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

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يذكر أنه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، كانت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء قد ذكرت أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة في منشأة فوردو النووية.

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