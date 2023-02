تقرير: السودان في الطريق "رسميا" إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم

كشف تقرير أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأربعاء، عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل، مفادها أن "السودان في طريقه للانضمام رسميًا إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، مما يفتح الباب الخرطوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل" على غرار ما قامت به الامارات والبحرين والمغرب في عام 2020.

وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات إبراهيم"، إلا أن السودان لم يوقع رسميًا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.

كانت السودان وإسرائيل قد اتفقتا على تطبيع العلاقات في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2020 كجزء من "اتفاقيات إبراهيم" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى. قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.

و التقى البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في أوغندا في وقت سابق، في اجتماع لم يُعلن عنه في البداية، مما مثل انفراجًا دبلوماسيًا كبيرًا مهد الطريق لاتفاق التطبيع.

وأفاد مصدر سوداني أن الرئيس السابق عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الاعتقال كان على استعداد للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل، وكان بصدد السفر إلى واشنطن لإنجاز تلك المهمة.