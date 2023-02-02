قصف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مواقع عدة في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ على مدينة سديروت جنوبي إسرائيل التي تباشر نهارها اليوم كالمعتاد وتفتح المدارس

قصف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مواقع عدة في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ على مدينة سديروت جنوبي إسرائيل التي تلقت الأوامر من الجهات الأمنية باتباع الروتين اليومي المعتاد في المدينة بما في ذلك فتح المدارس.

وأبلغ بيان الجيش عن عدة استهدافات بضمنها موقع لتصنيع المواد الكيميائية الخام تابع لحماس.

أمس (الأربعاء) أطلقت حماس صاروخا نحو سديروت أسقطته القبة الحديدية ولم يتم الإبلاغ عن أي سقوط آخر في حين تابعت حماس إطلاق 3 صواريخ خلال الليل.

وأوضح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس في تعقيب على قصف مواقع في غزة بالقول: "سلاح الجو الإسرائيلي دمر الليلة الماضية، مواقع إنتاج وتخزين أسلحة تابعة لحركة حماس. كل محاولة لإيذاء مواطنينا ستقابل بكل قوة".

أمس قال رئيس مجلس النقب عقب إطلاق الصاروخ من غزة "ممنوع التهاون" ودعا الحكومة إلى الوفاء بوعودها والرد بشكل قوي وفوري مضيفا "الهدوء يقابل بالهدوء، والهدوء تم اختراقه الآن. هذا هو الوقت المناسب لنقول لإعدائنا: لن نتسامح مع الرشقات".

يُذكر أن تقارير ربطت بين إطلاق الصواريخ أمس وتضييق الخنلق على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مع دخول ايتامار بن غفير وزيرا للأمن القومي في حكومة نتنياهو الجديدة وهو المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة لا سيما إزاء القضية الفلسطينية فضلا عن إعلانه محاربة كافة مظاهر "الدلال" التي حصل عليها السجنا الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير الخاص بتفعيل حالة التأهب في قطاع غزة خلال قصف الجيش الإسرائيلي الليلة فقد تم الكشف عن ما مجموعه 12 عملية إطلاق من قطاع غزة بمختلف أنواعها (ليس كلها صواريخ) إذا كان هنالك 11 عملية إطلاق سقطت في مناطق مفتوحة أو انفجرت في الهواء (بعضها عبارة عن صواريخ أرض - جو).

بالإضافة إلى ذلك، تم رصد عملية إطلاق فاشلة داخل قطاع غزة. ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية.