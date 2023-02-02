وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين حل ضيفا على الخرطوم برفقة وفد كبير

حطت طائرة مدراء إسرائيلية صباح الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم،

حطت طائرة مدراء إسرائيلية صباح الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم، تحمل على متنها وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين برفقة وفد كبير، في خطوة تأتي في أعقاب النشر أمس عن تقدم ملموس في إمكانة انضمام السودان إلى الدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم التي ترعاها الولايات المتحدة وتدفع أجندتها الدول العربية والإسلامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

أمس الأربعاء، كشف تقرير أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل بإطار جولة شرق أوسطية استهلها بمصر. وبحسب النشر فإن "السودان في طريقه للانضمام رسميًا إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، ما يفتح الباب أمام الخرطوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

الإمارات والبحرين ومن ثم المغرب كانت من أوائل الدول عام 2020 التي وقعت على تلك الاتفاقيات. ومنذ ذلك الحين، نشأت بين تلك الدول والدولة العبرية علاقات تقوم على التعاون الأمني والاقتصادي والأكاديمي فضلا عن السياحي.