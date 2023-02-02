رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدشن افتتاح سفارة تشاد في إسرائيل

نتنياهو: هذه لحظة تاريخية تتواصل على مدى سنوات من الاتصالات التي قمت خلالها أيضا بزيارة تشاد. نحن نعزز صداقتنا في مجالات الأمن من أجل السلام والازدهار

حضر رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو الخميس وفق المتوقع، مراسم افتتاح السفارة التشاديةفي تل أبيب حيث ألقى كلمة ترحيبية جا فيها: "هذه لحظة تاريخية تتواصل على مدى سنوات من الاتصالات التي قمت خلالها أيضا بزيارة تشاد. نحن نعزز صداقتنا في مجالات الأمن من أجل السلام والازدهار. أجرينا محادثات ممتازة أمس. السفارة الجديدة ستعزز علاقاتنا بشكل أكبر. أهنئك وآمل أن أراك قريبًا في تشاد".

وأشار تقرير أمس إلى قيام تشاد صباح الخميس بافتتاح سفارتها في إسرائيل بحضور رئيس تشاد محمد ديبي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في خطوة تكلل إعلان نتنياهو ورئيس تشاد السابق ادريس ديبي في كانون ثاني 2019 عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إنجامينا، عاصمة تشاد.

وقال رئيس الحكومة نتنياهو لديبي :"نحن نرى أن هذه العلاقات مهمة للغاية- مع دولة كبيرة في قلب إقريقيا، هذه علاقات نرغب في تطويرها الى مستويات جديدة، الى آفاق جديدة- وزيارتك الى إسرائيل وافتتاح السفارة هي تعبير على ذلك".

وأضاف نتنياهو :"إسرائيل وتشاد أقاموا علاقات، والتي انطلقت مع والدك الراحل. نحن نؤمن أن التعاون بيننا يمكن أن يساعد ليس بدفع علاقاتنا وتعاوننا، انما يلعب دورا في عودة إسرائيل الى افريقيا وعودة افريقيا الى إسرائيل. يوجد لدينا أهداف مشتركة للأمن، الازدهار والاستقرار".

ووصل الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، أمس الأربعاء، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، في زيارة رسمية تستغرق 48 ساعة.