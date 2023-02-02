رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي لـ"إرساء علاقات مثمرة وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين"

الخارجية الإسرائيلية:"مراسم التوقيع على الاتفاقية مع السودان سيكون بعد نقل السلطة في السودان لحكومة مدنية في اطار العملية الانتقالية في غضون عدة اشهر"

أعرب مجلس السيادة السوداني في بيان بعد استقبال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، اليوم الخميس، عن استعداده بلاده للانضمام رسميًا إلى اتفاقات إبراهيم، مشيرا إلى أنه سيعمل على "إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية" وتابع"حث الجانب الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والفلسطينيين"كما تناول اللقاء أيضا الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم.

ومن جهتا قالت الخارجية الاسرائيلية، إن "مراسم التوقيع على الاتفاقية مع السودان سيكون بعد نقل السلطة في السودان لحكومة مدنية في اطار العملية الانتقالية في غضون عدة اشهر"

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق أن السودان قد ينضم قريباً إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.وأشارت إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع الخرطوم بوساطة أميركية، وقالت إن هناك إمكانية لتوقيع اتفاقية بين إسرائيل وعدد من الدول الأخرى.

Sudanese Sovereignty Council مسؤولون إسرائيليون وسودانيون يجتمعون في الخرطوم ، السودان.

وكانت طائرة وزير الخارجية الإسرئايلي إيلي كوهين قد حطت، صباح اليوم الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم، برفقة وفد كبير، في خطوة تأتي في أعقاب النشر أمس عن تقدم ملموس في إمكانة انضمام السودان إلى الدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم التي ترعاها الولايات المتحدة وتدفع أجندتها الدول العربية والإسلامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكشف تقرير أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، أمس الأربعاء، عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل بإطار جولة شرق أوسطية استهلها بمصر. وبحسب النشر فإن "السودان في طريقه للانضمام رسميًا إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، ما يفتح الباب أمام الخرطوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

Sudanese Sovereignty Council وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (وسط) ورئيس الوزراء السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (يمين) في الخرطوم ، السودان.

وسبق أن أعربت الخرطوم، منذ أكثر من عام، عن رغبتها في الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم، التي أطلقتها واشنطن عام 2020، والتي انضمت إليها الامارات والبحرين والمغرب، لكن الانقلاب الذي هز السودان العام المنصرم أخر العملية. وزار رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو تشاد في الأيام الأخيرة، من المفترض أن يحرزوا تقدمًا في هذه القضية.

وكان إيلي كوهين عندما كان وزيرا للاستخبارات قد زار السودان قبل عامين، والتقى عبد الفتاح البرهان، وقال "تحدثنا عن الأمن والاستخبارات، وهم يدركون أن الاستقرار الإقليمي ضروري أيضا للاقتصاد. لا يمكنك الحديث عن الاستثمار بدون الأمن".وتابع"النظام في السودان يسير في اتجاه موالي للغرب ، متخلياً عن طريق من سبقه ودعم الإرهاب والميليشيات وحماس ، وقد استقبلني هناك بحرارة كبيرة ، وكانت الزيارة الأولى لوزير من إسرائيل"

كما يسعى الإسرائيليون والأمريكيون إلى جذب دول إسلامية أخرى إلى الاجتماع القادم لـ "منتدى النقب" الذي سيعقد في المغرب. موريتانيا يمكن أن تكون واحدة منهم.