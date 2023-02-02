العاهل البحريني يدعم جهود رئيس مجلس السيادة في السودان للسلام والاستقرار

العاهل البحريني:"المنامة خريصة على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لكل ما فيه الخير والنفع للبلدين والشعبين الشقيقين وللشعوب العربية كافة"

أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، عن دعم المملكة لجهود رئيس مجلس السيادة في السودان، لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين المملكة والسودان.بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين.

واشار العاهل البحريني إلى أن "المنامة خريصة على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لكل ما فيه الخير والنفع للبلدين والشعبين الشقيقين وللشعوب العربية كافة"

من جانبه، شكر البرهان العاهل البحريني على ما تحظى به علاقات الأخوة الوثيقة بين البلدين الشقيقين من عناية ودعم منه، وما تشهده على الدوام من تطور ونماء في مختلف المجالات لما من شأنه تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى آفاق أشمل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد عاد، مساء اليوم الخميس، إلى تل أبيب بعد زيارة دبلوماسية تاريخية للسودان، اليوم الخميس، التقى خلالها برئيس المجلس السيادية السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، من أجل بلورة خطوات نحو التطبيع الكامل.وخلال الزيارة وضع الطرفان اللمسات الأخيرة على نص اتفاق السلام بين البلدين، والذي سيصبح رسميًا في حفل التوقيع المتوقع عقده بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية.وبذلك، سيكون السودان هو الدولة الثالثة التي توقع اتفاقية سلام ثنائية مع إسرائيل، إلى جانب مصر والأردن.

أعرب مجلس السيادة السوداني في بيان بعد استقبال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، اليوم الخميس، عن استعداده بلاده للانضمام رسميًا إلى اتفاقات إبراهيم، مشيرا إلى أنه سيعمل على "إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية" وتابع"حث الجانب الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والفلسطينيين"كما تناول اللقاء أيضا الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم.