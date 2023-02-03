احباط عملية تفجيرية في إسرائيل من قبل نشطاء حماس: تم اعتقال مواطنين إسرائيليين

إحباط عملية تفجيرية داخل إسرائيل من قبل نشطاء حماس من قطاع غزة

سمح الشاباك اليوم (الجمعة) بنشر أنه في إطار عملية مشتركة للشاباك والشرطة، تم اعتقال مواطنين إسرائيليين قبل أسابيع قليلة، من سكان قرية معاوية في منطقة "راموت مناشه"، للاشتباه بمحاولة تنفيذ هجوم بالقنابل في إسرائيل لصالح منظمة حماس . هما محمد مصلح (24 عام) ومحمد محاميد (28 عام).

تبين في تحقيقات الشاباك أن محمد مصلح قد تم تجنيده من قبل بنية تحتية لنشطاء يعملون داخل الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة ، من أجل تنفيذ هجوم بالقنابل داخل دولة إسرائيل. بحسب المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية.

كما كشفت تحقيقاتهم أنه من أجل تنفيذ التفجير بتوجيه من البنية التحتية لحماس من قطاع غزة، قام محمد أمين مصلح بتجنيد صديقه محمد فياض محاميد. بحيث قطع الاثنان الاتصال بالبنية التحتية في قطاع غزة بسبب الخلافات التي ظهرت بشأن الهدف المناسب للهجوم - طُلب منهما التخطيط لهجوم يوم الانتخابات، لكن نشطاء حماس أرادوا أن يكون الهجوم ضد المدنيين، بينما أراد المتهمون أن يكون الهجوم على جنود.

بعد قطع العلاقات مع البنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة، عمل مصلح وصديقه محاميد على الترويج لسرقة الأسلحة من الجنود المزودين بأسلحة من نوع "كارلو" واستعدادهم لاحتمال استخدامها. من أجل إدراك نواياهما، بدأ الاثنان بجمع المعلومات الاستخبارية حول محطة حافلات للجنود، وإجراء اختبارات إطلاق نار وتحديد مكان لسيارة مسروقة.

التحقيق في القضية يكشف مرة أخرى حقيقة أن تنظيم حماس في قطاع غزة يستغل المواطنين العرب في إسرائيل ويقوم بتجنيدهم بغرض الترويج لأنشطة داخل أراضي دولة إسرائيل، مع الإضرار بنسيج حياة المجتمع الإسرائيلي.