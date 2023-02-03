نتنياهو بعد محادثات مع ماكرون: "فرنسا تدرس فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني"

نتنياهو: ”المحادثة كانت جيدة للغاية. تحدثنا عن أشياء ملموسة. وأعرب (ماكرون) عن استعداده للنظر في فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني ".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعةـ إنه عقد "أحد أفضل اللقاءات" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن "استعداده للنظر في فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني"مؤكدا أن ”المحادثة كانت جيدة للغاية. تحدثنا عن أشياء ملموسة. وأعرب (ماكرون) عن استعداده للنظر في فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب رئيس الوزراء ، الذي وصل إلى باريس الليلة الماضية وعقد اجتماعا لمدة ثلاث ساعات مع ماكرون، هناك "تقارب كبير جدا" بين إسرائيل وفرنسا "بالطريقة التي نرى بها التهديد الإيراني".وقال نتنياهو: "يجب أن أقول إن القلق مشترك، وتقييم طبيعة النظام مشترك. إنه تقارب" ، مضيفًا أنه قبل عدة سنوات فقط كان "وحيدًا" في الإعراب عن القلق بشأن خطر إيران. وأضاف "ليس فقط لإسرائيل، وليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لأوروبا".

وقال نتنياهو "من ناحية أخرى، يجب أيضا منع التصعيد قدر الإمكان" وتابع"قلت إن سياستي ذات شقين. من جهة، اتخاذ إجراءات حازمة تركز على بؤر الإرهاب، سواء كانت حماس أو الجهاد الإسلامي، فهي رادع حاليًا، ولكن أيضًا ضد الإرهاب الفردي من خلال العمل الهادف حول الدائرة الأقرب إليهم وليس بالعقاب الجماعي"

كما تعهد نتنياهو بتعزيز تبادل السلام الإقليمي مع ماكرون ووجهات نظره بشأن التطبيع المحتمل مع السعوديةوقال"قلت إنه كان احتمالًا، لكن بالطبع يعتمد على السعوديين" وقال نتنياهو "نعتقد بوضوح أن هذا الشيء يمكن أن يحدث تغييرات تاريخية ضخمة"، مضيفًا أنه تمت أيضًا مناقشة افتتاح سفارة تشاد في إسرائيل مؤخرًا وإحلال الاستقرار في لبنان.

تحدث الزعيمان أيضًا عن أوكرانيا. وشدد نتنياهو على أن تعاون إيران مع روسيا "خطير للغاية من وجهة نظرنا، ونحن نتصرف بشكل مستقل ضد إيران على مستويات مختلفة" بهدف الإضرار بقدرات إيران ضد إسرائيل، وكذلك في "ساحات أخرى".