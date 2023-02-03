الإعلام الإيراني يستهدف الرئيس الأذربيجاني برسوم كاريكاتورية معادية للسامية

ردت وسائل الإعلام الإيرانية، على التعاون بين وزيري الأمن الإسرائيلي والأذربيجاني بنشر رسوم كاريكاتورية معادية للسامية تستهدف الرئيس الأذربيجاني.

نشرت صحيفة "جافان" الإيرانية، التي يملكها نجل آية الله حسين مزاخري من مدينة أصفهان بوسط إيران، على صفحتها الأولى رسم كاريكاتوري يصور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على أنه يهودي نمطي ذو أنف معقوف، مع وقوف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلف ظهره، الكاريكاتير المصور لتقرير "مصيدة تل أبيب لباكو" يأتي كرد فعل إيراني على المحادثة الهاتفية بين وزيري الأمن الإسرائيل والأذربيجاني.

وأعيد إنتاج الرسوم الكاريكاتورية إلى جانب التقرير في منشورات إيرانية أخرى، ولا سيما من قبل فاردا، التابعة للحرس الثوري الإيراني.

واشار التقرير إلى أن "حادثة الهجوم على السفارة في طهران" مبالغ فيها، "حيث تمثل جريمة بدافع القضايا الشخصية على أنها حدث على نطاق الهولوكوست، على الرغم من جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية للتحقيق في الحادث".وكشف التقرير إلى هجوم إطلاق نار على السفارة الأذرية في طهران الشهر المنصرم دفع باكو إلى تعليق عملها، وأعقبت الحادثة سلسلة اعتقالات هذا الأسبوع على صلة بـ "شبكة التجسس" الإيرانية المزعومة.

وذكر التقرير أنه "في الوقت نفسه، تم اعتقال عشرات الأشخاص في باكو بتهم كاذبة بالتجسس لصالح إيران، بينما تغرق البلاد بجواسيس إسرائيليين يتظاهرون بأنهم رجال أعمال يهود، لكن لم يمسهم أحد في أذربيجان".كما ذكرت أن "باكو تأمل بمساعدة إسرائيل تشديد الضغط على إيران وإجبارها على الموافقة على ممر زانجيزور. لكن وجود الصهاينة لن يضمن أمن أذربيجان".