حركة حماس تدين الاتفاق المعلن بين إسرائيل والسودان

أكدت حركة حماس على رفضها لجميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، داعيةً القيادة السودانية إلى العدول عن "هذا المسار الخاطئ".

أدانت حركة حماس في بيان، اليوم الجمعة، الاتفاق المعلن بين إسرائيل والسودان بهدف تطبيع العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن"الموقف الحقيقي والتاريخي للشعب السوداني والمعارض للتطبيع مع إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية العادلة"كما أكدت الحركة على رفضها لجميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، داعيةً القيادة السودانية إلى العدول عن "هذا المسار الخاطئ".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد عاد، أمس الخميس، إلى تل أبيب بعد زيارة دبلوماسية تاريخية للسودان، التقى خلالها برئيس المجلس السيادة السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان ، من أجل بلورة خطوات نحو التطبيع الكامل.وخلال الزيارة وضع الطرفان اللمسات الأخيرة على نص اتفاق السلام بين البلدين، والذي سيصبح رسميًا في حفل التوقيع المتوقع عقده بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية.وبذلك، سيكون السودان هو الدولة الخامسة التي توقع اتفاقية سلام ثنائية مع إسرائيل، إلى جانب مصر والأردن والبحرين والامارات.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين وتطوير علاقات بينهما في المجالات المختلفة.ودعت في الوقت نفسه، إسرائيل لتحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني.وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الخرطوم لم توقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.