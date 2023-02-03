وحدة الكلاب الإسرائيلية تواصل البحث عن الأشخاص المفقودين

أكثر من 4000 شخص في عداد المفقودين في إسرائيل كل عام ، وفي حين أن مسار العديد من الحالات غالبًا ما يكون باردًا ، فإن وحدة الكلاب المدنية لا تفقد الأمل أبدًا.

قال قائد وحدة الكلاب الإسرائيلية (IDU)مايك بن يعقوب لـ i24NEWS "هناك أكثر من 4000 شخص في عداد المفقودين في إسرائيل كل عام، وفي حين أن مسار العديد من الحالات غالبًا ما يكون باردًا، فإن وحدة الكلاب المدنية لا تفقد الأمل أبدًا" مشيرا إلى أنه"قد تكون الشرطة والمنظمات الأخرى التي تبدو نشطة في الأيام القليلة الأولى، ثم ينتهي الأمر بالنسبة لهم"وتابع"لكننا نواصل البحث حتى نجد الشخص أو نحل اللغز، ولهذا السبب نحن هنا سنوات أو شهور بعد الحالات".

وأكد بن يعقوب على أنه في كل أسبوع، يقوم هو ومجموعة من المتطوعين بمراقبة مناطق مختلفة من منطقة ميرون في شمال إسرائيل، بحثًا عن أدلة جديدة، وقال"اليوم، نبحث عن ثلاثة أشخاص فقدوا في أوقات مختلفة ... بما في ذلك موشي الذي مر أكثر من 300 يوم على اختفاء"

ومن جهته قال عم مويشي، حاييم أنفلي لـ i24NEWS"قاد سيارته يوم الجمعة، 25 مارس/آذار المنصرم، إلى جبل ميرون، وصل إلى هناك واتصل بوالديه للتأكد من وصوله بأمان، من هناك لم يعد " وتابع "كانت آخر مرة شوهد فيها موشي حياً في اليوم التالي يوم السبت، حيث كان يصلي وتناول العشاء مع المصلين الآخرين على جبل ميرون، كان يخطط للقاء الأصدقاء ليعودوا إلى مدارسهم الدينية - لكنه لم يحضر"

"عندما وصلنا إلى ميرون للبحث عن موشي، التقينا بأحد متطوعي وحدة الكلاب الإسرائيلية، انضموا إلينا في عمليات البحث، ومنذ ذلك الحين أصبحنا عائلة،" قال حاييم: "نحن على اتصال دائم بهم" وأضاف"أي تحديثات قد تكون لدينا، يأتون إلى منزلنا للتحقق مما إذا كان بإمكانهم فعل الأشياء بشكل مختلف، هم في الميدان طوال الوقت، إنه أمر لا يصدق، إنهم يتطوعون لكنهم يبحثون عن موشي كما لو كان ابنهم".

وقال قائد وحدة الكلا الإسرائيلية(منظمة غير ربحية تستخدم 400 متطوع وطائرة بدون طيار وخيول وأفضل أصدقاء الإنسان - الكلاب)"جئنا بخمسة كلاب، بعضها يبحث عن البشر وإنقاذهم، وهم يبحثون عن أناس أحياء، بناءً على التنفس والروائح الأخرى التي تخرج من الجسم" وتابع"لدينا أيضًا كلاب الجثة، الذين يبحثون عن أشخاص لم يعودوا من بين الأحياء."

قبل أن يبدأ البحث، يتم إطلاع الفريق من قبل يعقوب. ثم يتم إطلاق طائرة بدون طيار لمنح الفريق فكرة أفضل عن المنطقة. والبحث جار، لكن عمليات البحث الروتينية هذه لا تشبه عمليات البحث في حالات الطوارئ.

وذكر بن يعقوب"إذا اعتقدنا أنه عملية بحث عالية الخطورة، إذا قمنا بتقييم على الفور من تلك المكالمة الهاتفية الأولى أن شخصًا ما في حالة هستيرية وهذا عمل جاد، فسنحزم أمتعتنا ونذهب مع الكثير من المعدات، وسنبقى هناك"، ووصف التكنولوجيا التي طورتها وحدته والتي يمكن استخدامها لمعرفة المناطق التي تم البحث عنها بالفعل، مما يساعد الفريق على تحديد مكان وجود الشخص المفقود.

ومن جهته يأمل عم موشي، حاييم ، في تغيير الطريقة التي يتم بها التحقيق في قضايا الأشخاص المفقودين، حيث قال"أنا الآن أعمل مع وزير [الأمن القومي] [إيتامار] بن غفير لتغيير القانون، حول قضايا الأشخاص المفقودين، بعد فترة من الزمن، سيتم التعامل معها من قبل"شين بيت" في إشارة إلى الأمن الداخلي لإسرائيل. وتابع"أنا متأكد من أنه إذا كان شين بيت جزءًا من تحقيق مويشي، فسيتم العثور عليه".

في مثل هذا البلد الصغير، يجب أن يكون العثور على شخص مفقود مهمة سهلة. لكن ما زال هناك أكثر من 340 شخصًا في انتظار العثور عليهم حاليًا.