الضفة الغربية: إصابة 7 فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا

عملت القوات الإسرائيلية في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، لمدة ثلاث إلى أربع ساعات، حيث اختبأ المطلوبون الذين نفذوا إطلاق النار قبل نحو أسبوع

أسفرت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، اليوم السبت، في مدينة أريحا بالضفة الغربية عن إصابة 7 فلسطينيين.

وعملت القوات الإسرائيلية في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، لمدة ثلاث إلى أربع ساعات، حيث اختبأ المطلوبون الذين نفذوا إطلاق النار قبل نحو أسبوع على مطعم في منطقة مفرق ألموغ.

وفي نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 7 فلسطينيين أصيبوا في تبادل لإطلاق النار اثنان منهم جراحهما خطيرة.

وكان مسلح فلسطيني قد أطلق النار، الأسبوع الماضي، على مطعم بالقرب من مفرق ألموغ بالقرب من أريحا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم.

وحاول الفلسطيني عبدالله سميح أحمد قلالوة (26 عاما)، أمس الجمعة، سرقة مسدس من جندي من الجيش الإسرائيلي على مدخل مدينة نابلس في الضفة الغربية. تم القبض عليه وتحييده.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من العملية العدائية التي وقع في نفيه يعقوب، الجمعة المنصرم، أسفرت عن قتل سبعة أشخاص، نفذها شاب من سكان شعفاط كان قد وصل إلى المكان بسيارة وأطلق النار في كنيس يهودي، في ما أطلق مسلح النار (13 عاما) من سلوان، السبت المنصرم، في مدينة داود على المارة، مما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة - وأصيب بالعجز لاحقًا.