قال داود شهاب، إن النخالة “وصل القاهرة، تلبية لدعوة مصرية، للتباحث حول تطورات الوضع الفلسطيني”

التقى وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة، اليوم السبت، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل في العاصمة المصرية القاهرة. جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة القدس الفلسطينية.

وناقش الطرفان آخر التطورات في الضفة الغربية وغزة، لاسيما جنين، والأوضاع السياسية بشكل عام والداخلية بشكل خاص. بحسب بيان لحركة الجهاد الإسلامي. كما ناقش الجانبان، العلاقة الثنائية، و"الجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني".

وجرى اللقاء في أجواء إيجابية، في ظل تأكيد مصر مصر على استمرار جهودها المساندة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات. بحسب البيان. واتفق الجانبان على استمرار الاتصالات والتشاور بشأن كافة القضايا ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة والقدس بشكل خاص.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة بمقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي برصاص شاب فلسطيني بالقدس.

وأعلن المتحدث باسم الحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن الأمين العام للحركة زياد النخالة وصل أمس الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تطورات الوضع الفلسطيني.

وقال داود شهاب، إن النخالة “وصل القاهرة، تلبية لدعوة مصرية، للتباحث حول تطورات الوضع الفلسطيني”، وأضاف: “كانت مصر قد وجهت دعوة رسمية للأمين العام لزيارة القاهرة على رأس وفد من الحركة”، حسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وأشار داود شهاب، إلى أنه خلال الزيارة "من المقرر أن يكون للنخالة هناك لقاءات مع المسؤولين المصريين”، موضحا أن اللقاءات ستبحث “التطورات السياسية بشكل عام، والأوضاع الميدانية والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية ومدينة القدس”.

وتعرف المنطقة حاليا توترا بعد الأخداث الأخيرة، حيث أعلنت المستويات الأمنية الإسرائيلية عن حالة التأهب الأمني والاستعداد لمواجهة تصعيد محتمل في أعقاب عملية جنين الخميس التي تكشفت عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم ثمانية شاركوا في القتال، معظمهم ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الخميس الماضي أن قوة للجيش متبوعة بوحدة العمليات الخاصة اليمام أنهت عملها في جنين حيث وصلت قوات من الجيش الإسرائيلي معززة بوحدة العمليات الخاصة اليمام وحرس الحدود والشاباك في أعقاب ورود أنباء عن هجوم وشيك يجري العمل على تحضيره من قبل خلية فلسطينية لاستهداف مواقع إسرائيلية.

وواصلت التقارير حول عدد القتلى في العملية بالتوافد إلى أن استقرت قبل ساعة تقريبا على 9 قتلى شاركوا في الاشتباكات مع الجيش.