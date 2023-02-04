تقرير: إسرائيل تعمل على تشكيل تحالف عسكري مع الغرب ضد إيران

شدد نتنياهو على ضرورة تعزيز الردع ضد إيران ونقائلها في الشرق الأوسط

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الثلاثاء. وناقش الزعيمان خلال اجتماعهما باستفاضة سبل مكافحة التهديد النووي الإيراني. وشدد نتنياهو على ضرورة تعزيز الردع ضد إيران ونقائلها في الشرق الأوسط. كما قال رئيس الوزراء إنه يجب فرض عقوبات كبيرة على النظام الإيراني ، ودعا إلى إدراج الحرس الثوري في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم (السبت) أن إسرائيل تخشى حصول إيران على أسلحة نووية وتسعى لتشكيل تحالف عسكري مع القوى الغربية ضد طهران. وصرّح دبلوماسي مطلّع على التفاصيل انه "على الورق، كل شيء جاهز. لقد درست إسرائيل بالتفصيل استراتيجيتها لمهاجمة إيران. تم وضع حوالي 3000 هدف، وهي تريد التحرك بسرعة. لكن ليس هناك شك في الدخول في الحملة بمفردها".

وأوضح المصدر أن فكرة إسرائيل هي إيجاد حلفاء. مثل هذا التحالف سيشمل فرنسا والولايات المتحدة وربما بعض الدول العربية، خاصة من الخليج، والتي تشكل إيران أيضًا تهديدًا لها. واشار الى ان "الوحدة قوة. مثل هذا التحالف سيكون له دور رادع. اسرائيل ستهاجم ايران لكن طهران لن تكون قادرة على الرد لان هذا سيكون اعلان حرب على عدة دول في نفس الوقت". ورفضت باريس وواشنطن تماما هذا الاحتمال وفضلتا الحل الدبلوماسي ضد ايران لكن الوضع تغير ".

كما قد تتذكر، قال الممثل الخاص للولايات المتحدة في إيران روبرت مالي، لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "الخيار العسكري مع إيران على جدول الأعمال ، إذا فشل المسار الدبلوماسي".