وحذر مفوض الشرطة السابق من "ثورة سياسية" في تظاهرات تل أبيب

تظاهر آلاف المتظاهرين في مدينة تل ابيب وأيضاً في العديد من المراكز الأخرى الليلة (السبت)، وهذا هو الأسبوع الخامس على التوالي - ضد خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين لإضعاف النظام القضائي بشكل دراماتيكي. كما وحذر مفوض الشرطة السابق من "ثورة سياسية" في تظاهرات تل أبيب.

هذا الأسبوع أيضًا، تركزت مظاهرات ليلة السبت في تل أبيب على نقطتين محوريتين - في ميدان "هابيما" وفي شارع كابلان، بدأت كلتا المظاهرتين في الساعة 19:00 ، لكن المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان كانت قد بدأت بالفعل في الساعة 18:00. ولوح المتظاهرون خلال المسيرة بلافتات كتب عليها من بين أشياء أخرى: "لا للانقلاب" و "لا حل وسط! لا لنصف الديمقراطية".

وستنظم مساء اليوم المظاهرات ضد الانقلاب القانوني في أكثر من 30 مركز احتجاج من مفرق غوما في الشمال حتى إيلات في الجنوب. من بين أمور أخرى ، ستكون هناك مظاهرات في رعنانا ، كفار سابا ، موديعين ، روش بينا ، القدس ، بئر السبع ، بيت شيمش وريشون لتسيون.

كما تظاهر مئات الإسرائيليين اليوم في برلين ولندن وبازل ضد الإضرار بالديمقراطية. وسينضم إليهم في وقت لاحق اليوم الآلاف في شمال الولايات المتحدة - فانكوفر وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وشيكاغو وتورنتو وبوسطن ونيويورك وميامي.