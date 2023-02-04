تقرير: اعتقال 15 شخصًا للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات على دور عبادة يهودية في تركيا

تم اعتقال مشتبه بهم الذين خططوا لتنفيذ هجمات على أماكن عبادة يهودية ومسيحية في اسطنبول وضد قنصليتي السويد وهولندا

أفادت وسائل إعلام في اليونان وتركيا مساء اليوم (السبت) أن أنشطة المخابرات الوطنية التركية ألقت القبض على نحو 15 مشتبها بهم خططوا لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية ومسيحية في اسطنبول وضد قنصليتي السويد وهولندا. على ما يبدو تحت إشراف ISKP (ولاية خراسان التابعة للدولة الإسلامية).

يذكر انّ الولايات المتحدة وجهت تحذيراً لمواطنيها من اعتداءات ضد المعابد اليهودية والكنائس والبعثات الدبلوماسية في تركيا، بسبب التقارير التي تفيد بأن هجوم الطائرات المسيرة الذي تسبب في انفجار معمل لتصنيع الذخيرة في إيران كان هجوماً إسرائيلياً.

رداً على ذلك ، هاجمت أنقرة القرار واتهمت الولايات المتحدة بـ "الحرب النفسية" ومحاولة تدمير صناعة السياحة في تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "في اليوم الذي أعلنا فيه هدفنا بجذب 60 مليون سائح، في الوقت الذي وصل فيه 51.5 مليون سائح وحصلنا على 46 مليار دولار من عائدات السياحة، كانوا على وشك بدء حرب نفسية جديدة (ضد) تركيا".

ووافق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على ما قاله ووصف القرار بأنه "متعمد"، مضيفًا أن الدول المعنية لم تشارك أي معلومات حول ما أسمته "أسباب أمنية". جاءت كلمات جاويش أوغلو بعد يوم من استدعاء تركيا سفراء الدول الغربية لانتقاد قرارهم بإغلاق البعثات الدبلوماسية مؤقتًا وإصدار تنبيهات أمنية بعد حرق مصاحف في دول أوروبية مختلفة.