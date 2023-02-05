بنيامين نتنياهو من باريس: سمعت تهديدا واضحا على حياة رئيس الوزراء

أعلنت الشرطة الليلة الماضية أنها فتحت تحقيقًا في الاشتباه بالتهديد ضد اللواء في الاحتياط زئيف راز، الذي دعا إلى تطبيق "حكم المطارد" التوراتي على نتنياهو

في إعلان يوصف على أنه استثنائي قال رئيس الشاباك رونين بار الليلة الماضية (السبت) إنه تحدث مع مفوض الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي واتفق معه على انتهاج سياسة "عدم التسامح"، تجاه التحريض على العنف أو الدعوة إلى إلحاق الأذى بالمسؤولين المنتخبين على خلفية الدعوات التي أطلقها نشطاء محتجون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحديدا الثورة القانونية التي يروج لها.

في الوقت نفسه، أعلنت الشرطة الليلة الماضية أنها فتحت تحقيقًا في الاشتباه بالتحريض والتهديد ضد اللواء في الاحتياط زئيف راز، الذي دعا في منشور إلى تطبيق "حكم المطارد" التوراتي على رئيس الوزراء (أي قتله رفعا لإلحاق الأذى بغيره) الذي سيتولى سلطات ديكتاتورية".

لكن زئيف قام بمحو ذلك النشور خلال وقت قصير وادعى بأنه لم يكتب تلك الأمور التي وردت فيه، فيما قالت الشرطة إنه سيتم التحقيق في القضية.

من جانبه قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل وصوله إلى إسرائيل من باريس "لقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة موجة متزايدة من التحريض. كل يوم يتم تخطي الحدود ويبدو أن جميع الحدود تم تجاوزها من خلال التهديدات الموجهة ضدي وضد المسؤولين المنتخبين، ليضاف إلى تلك الدعوات ها الأمر . فقد سمعنا بالأمس ورأينا تهديدًا صريحًا باغتيال رئيس وزراء في إسرائيل. أعلم أن هناك نقاشًا حول ما يعرض الديمقراطية للخطر، لكن هذا الأمر ليس خاضعًا للنقاش - إنه خطر حقيقي على الديمقراطية".

وأضاف نتنياهو "أتوقع أن تعمل وكالات إنفاذ القانون على الفور ضد أولئك الذين يحرضون على القتل ويهددون به، وأتوقع أيضًا أن يتحدث قادة المعارضة بنفس الحزم والقوة التي تحدثت عنها. نحن نمر بأوقات عصيبة ويتوقع منا جميعًا أن نفعل ما هو مطلوب منا كقادة عامين مسؤولين. يجب ألا نصمت عن هذا الأمر".

خرجت أمس للأسبوع الخامس على التوالي مظاهرات حاشدة ضد خطة الإصلاح القضائي التي يروج إلى تنفيذها رئيس الوزراء من خلال حكومة اليمين الكاملة التي أنشأها عقب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الأخيرة تقلد فيها زمام الحكم والمواقع الحساسة كالأمن الداخلي (القومي) والقضاء والتربية والتعليم وغيرها سياسيون أصحاب أجندة يمينية متطرفة على غرار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.