تقارير: وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف في دبي

أفادت وسائل إعلام باكستانية محلية اليوم الأحد أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى بدبي، بحسب النشر في رويترز.

وكان الرئيس الباكستاني السابق مشرف، قد أعلن في 2017 أنه سيعود إلى بلده للمثول أمام المحكمة، بعد ثلاثة أيام من اعتباره "فارا" في ختام محاكمة اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007. وبرأ القضاء الباكستاني الخميس خمسة متهمين في القضية واعتبر مشرف، الخصم السياسي السابق لبوتو، فارا من العدالة وأمر بمصادرة ممتلكاته.

وأضاف رئيس باكستان العاشر في بيان "سأعود بالطبع إلى باكستان للخضوع للمحاكمة ما ان يسمح وضعي الصحي بذلك"، معتبرا الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الارهاب في روالبيندي غير موجه ضده. وأضاف "كنت ضحية مؤامرة سياسية في قضية اغتيال بنازير بوتو، في حين لم تكن لي أي علاقة بموتها المأساوي والمبكر".

يُذكر أنه في 2008 قدم برويز استقالته تجنبا لعزله من منصبه.