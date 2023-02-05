المرشد الأعلى الإيراني يعفو عن السجناء بمن فيهم المحتجون

سيتم العفو عن السجناء الذين لا يواجهون تهماً بالتجسس والاتصال المباشر بوكلاء أجانب، وارتكاب القتل والإصابة عمداً، والتدمير والحرق لممتلكات الدولة

أفادت وسائل إعلام رسمية الأحد أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي أصدر عفوا عن "عشرات الآلاف" من السجناء، بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا في الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة.

تم إعلان العفو على شرف ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979.

وقالت وسائل إعلام رسمية: "سيتم العفو عن السجناء الذين لا يواجهون تهماً بالتجسس لصالح وكالات أجنبية، والاتصال المباشر بوكلاء أجانب، وارتكاب القتل والإصابة عمداً، والتدمير والحرق لممتلكات الدولة، أو عدم وجود مدعٍ خاص في قضيتهم".

وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، تم اعتقال ما يقرب من 20 ألف شخص بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة أشعلتها وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر / أيلول. أعدمت طهران الشهر الماضي ثلاثة متظاهرين آخرين، ليرتفع إلى 17 عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية أكثر من ثلاثة أشهر من المظاهرات.

وفي السياق، دعا مير حسين موسوي أحد أبرز الوجوه المعارِضة في إيران والموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ 12 عاما خلت، إلى "تغيير جذري" للنظام في إيران الذي اعتبر أنه "بات يواجه أزمة مشروعية في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني على ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية.

ورأى موسوي إن "إيران والإيرانيين هم في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل نساء-حياة-حرية"، وذلك في رسالة نشرت على موقع الكتروني عائد له وتداولتها وسائل إعلام محلية الأحد.