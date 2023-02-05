بنيامين نتنياهو يخطط لبناء طرق سريعة تحت الأرض في الضفة الغربية

وخلال الإجتماع، سأل بنيامين نتنياهو المستثمرين الفرنسيين الذين يرغبون في الاستثمار في مثل هذا المشروع، ورفع العديد منهم أيديهم بسرو

أفاد موقع "زمان إسرائيل"، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لبناء شبكة من الطرق السريعة تحت الأرض في الضفة الغربية للمساعدة في الحفاظ على التواصل الجغرافي لكل من المستوطنات بالضفة والبلدات الفلسطينية.

وبحسب نفس المصدر، فإن فكرة نتنياهو هي بناء طرق عالية السرعة لحل مشاكل الاختناقات المرورية والازدحام، حيث استلهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الفكرة من الأنفاق تحت الأرض التي شيدتها شركة "The Boring Company"، التابعة للملياردير إيلون ماسك في لاس فيغاس، بعد أن التقى الجانبان في عام 2019 وبحسب ما ورد فقد شارك ماسك الفكرة مع نتنياهو.

وقدم بنيامين نتنياهو خططه خلال اجتماع مع مستثمرين فرنسيين في باريس الجمعة الماضي، وبحسب نتنياهو فإن هذه الأنفاق أن ستنفي ما يقوله الفلسطينيون بعدم وجود تواصل جغرافي في الضفة الغربية، كما ستتيح الطرق الجديدة أيضًا الانتقال من مستوطنة إلى أخرى في غضون بضع دقائق.

وخلال الإجتماع، سأل بنيامين نتنياهو المستثمرين الفرنسيين الذين يرغبون في الاستثمار في مثل هذا المشروع، ورفع العديد منهم أيديهم بسرور، لكن أحد المستثمرين قال لنتنياهو أنه سيستثمر في إسرائيل لكن لديه مشاكل بيروقراطية لا نهاية لها، ولا سيما تلك الخاصة بسلطة الأراضي الإسرائيلية.