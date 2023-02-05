الجيش الاسرائيلي: "تم تشغيل صافرات الانذار في منطقة غلاف غزة بسبب نيران مدافع رشاشة ثقيلة"

وفقًا للمتحدث باسم نجمة داوود الحمراء، لم تتلق خدمات الطوارئ الطبية أي مكالمات للضحايا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم تشغيل صفارات الإنذار في عدد من التجمعات السكانية في جنوب إسرائيل بفعل مدافع نيران رشاشة ثقيلة، ولم يتم رصد أطلاق أي صاروخ.

وفقًا للمتحدث باسم نجمة داوود الحمراء، لم تتلق خدمات الطوارئ الطبية أي مكالمات للضحايا، باستثناء امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا أصيبت بقلق شديد وتم علاجها من قبل المنقذين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تحقيقا في الحادث.

وكان نظام القبة الحديدية قد اعترض طائرة، مساء أمس (السبت) في سماء قطاع غزة بعد إقلاعها على ارتفاع كبير . وذكر الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن هناك إطلاق صواريخ، وبالتالي لم يتم إطلاق أي إنذار، وأدى الانفجار الشديد إلى حالة من الذعر في البلدات المجاورة.

وأسفرت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، أمس السبت، في مدينة أريحا بالضفة الغربية عن إصابة 13 فلسطينيين.