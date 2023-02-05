تقرير: فرق شاسع بين رواتب مسلحي حزب الله والجنود الايرانيين

بحسب التقرير، مقاتلو حزب الله يتلقون معاشات عالية بفرق شاسع عن معاشات الجنود الايرانيين

تطرق تلفزيون "ايران انترناشونال" الى الرواتب التي يتلقاها عناصر حزب الله والجيش الايراني والحوثيين من ايران، وبحسب التقرير يضم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني أكثر من 200 ألف مقاتل، لكنه لأسباب أمنية يصرح بأنه يحتفظ بنصفهم، في حين يتلقى مقاتلو حزب الله مبلغ 1300 دولار في المقابل يتلقى المسلحون الحوثيون ما بين 100 حتى 200 دولار ، في حين أن راتب الجندي الايراني يصل الى 250 دولار فقط ، ومعدل المعاشات في ايران يبلغ 460 دولار. ويتضح أن المعاشات في لبنان هي الأعلى وفي اليمن هي الأقل.

وكشفت القناة التلفزيون الايرانية المعارضة ايضا أن المسؤول في الحرس الثوري جمال الدين ابرومند يسحب عن طريق الاحتيال ملايين الدولارات من الخزينة العامة، ويأخذ جزءا من الأموال لتغطية الحسابات المالية لفيلق قدس. وبحسب المعلومات التي وصلت القناة، اضافة الى التغيير غير القانوني لبيانات الميزانية التي صادق عليها البرلمان الايراني-المجلس مع رئيس المجلس كليباف، تساعد قوة قدس لإخفاء التفاصيل الحقيقية لوجهة هذه الأموال التي تخرج من الخزينة العامة.

فيلق قدس يمول أكثر من 200 ألف مسلح في أنحاء الشرق الأوسط نصفهم في اليمن، الحديث عن عدد أكبر وهو ضعف العدد الذي وافقت عليه الحكومة الايرانية على توظيفه للحرس الثوري، لذلك طلب فيلق قدس ميزانية اضافية تصل الى مئات ملايين الدولارات.

على سبيل المثال حصلت الساحة اليمينة خلال السنوات الأخيرة ميزانية اضافية بلغت 250 الف دولار لتمويل المقاتلين. فيلق قدس يخدع الحكومة ويدفع مبالغ أقل لكل مقاتل، على سبيل المثال يبلغ فيلق القدس ان معاش المقاتلين في اليمن وسوريا يبلغ ما بين 500 حتى الف دولار، بينما يبلغ المعاش فعليا هو 100 دولار شهريا.

في المقابل، يتلقى مقاتلو حزب الله معاش 1300 دولار شهريا وحتى أنهم يحصلون على معاش تقاعدي ويحصلون على معاشاتهم بالدولار، وهو أمر لا يحصل عليه مقاتلين آخرين، معاشات عناصر حزب الله أعلى من المعاشات التي يتلقاها الجنود الايرانيون.