الخارجية العراقية : "وزير الخارجية الروسي وصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية "

وأضاف أحمد الصحاف، أن "زيارة الوزير الروسي تأتي على رأس وفد رفيع يضم 25 جهة إعلامية وكبار الشركات في مجالي النفط والغاز".

أكد للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية لبحث ملفات عدة.

وقال أحمد الصحاف، في بيان له، إن "لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب"، حسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف أحمد الصحاف، أن "زيارة الوزير الروسي تأتي على رأس وفد رفيع يضم 25 جهة إعلامية وكبار الشركات في مجالي النفط والغاز".

وأكد أحمد الصحاف، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "الوفد الروسي سيبدأ مهام زيارته غداً الإثنين، بعقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين العراقيين، أبرزهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مردفا أن "الزيارة تأتي في سياق تعزيز دور العراق في تنسيق التفاعلات الإقليمية والدولية".

وأوضح أحمد الصحاف أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسياً اقتصادياً استثمارياً، ويضم شركات متعددة نفطية غازية، إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات".

الخارجية العراقية تكشف عن جدول زيارة لافروف إلى بغداد اليوم الأحد

وأشار أحمد الصحاف إلى أن "الوفد يضم إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية"، مضيفا أن "الزيارة تأتي لبحث أهم التطورات على مستوى المنطقة، واستشراف الرؤى المشتركة وإيجاد مقاربات أساسية بين بغداد وموسكو حول أهم التحديات التي ينبغي العمل عليها بشكل مشترك، فضلاً عن تعزيز أمن واستقرار المنطقة حوله"،

وتابع أحمد الصحاف أن "أهم الملفات التي تحتاج إلى تقارب في الرؤى ومواقف بالمستويين الإقليمي والدولي".