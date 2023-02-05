هل سيدفع كريستيانو رونالدو العلاقات بين إسرائيل والسعودية؟

وزارة الخارجية الاسرائيلية تبلور خطة للاستعانة بالنجم البرتغالي لدفع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية اقترحت خطة لتجنيد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصالح اقناع الرأي العام بخصوص موضوع التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

بموجب الخطة سيتم استغلال المكانة الكبيرة للنجم الذي انتقل قبل شهر للعب في الدوري السعودي، لاتخاذ دور فعال لإقناع الرأي العام وخلق تقارب بين البلدين.

هذه الأيام يعتبر هذا الموضوع أحد أهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة ووزير خارجيتها ايلي كوهين،لكن هذه المبادرة لا زالت حاليا في بدايتها،وتجري نقاشات أولية هذه الفترة في وزارة الخارجية الإسرائيلية حول هذا الموضوع.

ووقعت إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة عددا من اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية بينها دولة الامارات، البحرين والمغرب ، في حين زار الأسبوع الماضي وزير الخارجية الاسرائيلية ايلي كوهين الخرطزم معلنا أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان سيوقع خلال الأشهر القادمة.

كما سمح لمشجعي كرة القدم الإسرائيليين لدخول قطر للمشاركة في المونديال الأخير، وحاليا ترغب إسرائيل بتطبيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية،وهي واحدة من أكبر الدول وأكثرها نفوذاً في العالم العربي.