النائب الفرنسي السابق مائير حبيب يعقب لـi24NEWS على الأنباء حول نية نتنياهو تعيينه سفيرا لإسرائيل في فرنسا

تابع ماير حبيب، "يؤسفني أن المجلس الدستوري قرر، بناء على ادعاءات كاذبة دون أدنى دليل جاد ، إلغاء هذه الانتخابات

رد النائب الفرنسي السابق مائير حبيب في مقابلة مع i24NEWS على ما أوردته هيئة البث الرسمية "كان" بأن نتنياهو يدرس تعيينه سفيرا لدى إسرائيل في فرنسا وقال :"أنا فرنسي إسرائيلي وفي هذه المرحلة أنا برلماني سابق. صحيح كان هناك اجتماع مع زعماء الجالية اليهودية وقسم منهم اقترح أن أصبح سفيرا، لكن إن عرض نتننياهو مثل هذا الاقتراح سأعود الى الاستوديو وأخبركم بما قررت".

كما أعرب النائب المنتهية ولايته للفرنسيين المقيمين بالخارج، بعد إبطال انتخابه من قبل المجلس الدستوري الجمعة الماضي، عن إحساسه بالحزن وقبل كل شيء بالظلم، وقال في لقاء على i24NEWS، "علمت بقرار المجلس الدستوري وسط زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ... في لحظة عظيمة للعلاقات بين فرنسا وإسرائيل".

وأضاف مائير حبيب، "لقد كانت الافتراءات والأكاذيب والتلاعبات من قبل منافسي أفضل من الاختيار الحر لمواطني الذين انتخبوا لي نائبًا للمرة الثالثة"، وأعلن أن "هذا القرار يستند إلى وثائق مزورة قدمها منافسي وهي موضوع شكوى أمام المدعي العام في فرنسا".

وتابع مائير حبيب، "يؤسفني أن المجلس الدستوري قرر، بناء على ادعاءات كاذبة دون أدنى دليل جاد ، إلغاء هذه الانتخابات ، ومن الناحية القانونية فإن التظلمات ضدي خالية من أي مبرر".

كما يرى ماير حبيب أن هذا قرار "سياسي" ويدحض كل الوقائع المزعومة ضده. وقال "إن البريد الإلكتروني المزعوم المرسل يوم الانتخابات كذبة، وآخر بريد إلكتروني أرسله فريقي يوم الجمعة وفقا لقانون الانتخابات".

"يريدون بشرتي سياسيًا [...] تم فعل كل شيء لإسكاتي"

وأشار النائب المنتهية ولايته بإصبع الاتهام إلى وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، الذي كان يود ألا يبقى النائب في الجمعية الوطنية، وقال "تم القيام بكل شيء لإسكاتي. انظر إلى ردود أفعال كليمنتين أوتاين، تشارلز إندرلين، وأيضًا كل هؤلاء المعادين للسامية، اليوم، انتصر التلاعب والأكاذيب".