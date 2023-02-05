الجيش الإسرائيلي: مجهول اجتاز السياج الحدودي من الأراضي الإسرائيلية إلى لبنان

الشخص كان اجتاز الحدود في ساعات الظهر والجيش الاسرائيلي يعلن أن الأمر قيد الفحص

اجتاز شخص مجهول في ساعات الظهر من اليوم الأحد السياج الحدودي من إسرائيل الى المناطق اللبنانية. وذكرت تقارير لبنانية أنه تم اعتقاله من جانب المخابرات اللبنانية بعد اجتيازه الحدود في منطقة وادي مرج عيون، شمالي المطلة. وأفيد أن المشتبه ع.د نقل الى تحقيقات يرافقها القضاء اللبناني. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق عن القضية وقال إن تفاصيل الحادث قيد الفحص.

ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي أفاد الموقع اللبناني "لبنان 24" أن شخصا اجتاز الى لبنان عن طريق الحدود مع إسرائيل. ووفقا للتقرير، اجتاز الحدود قرب قرية "الظهيرة" المقابلة لقرية عرب العرامشة في الجانب الإسرائيلي بالجليل الغربي، وافيد ان المخابرات اللبنانية ألقت القبض على المشتبه وهو قيد التحقيق.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية أن الشخص الذي اجتاز الحدود هو فريد نزار طاهر، مواطن عربي من إسرائيل (30 عاما)، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "تم رصد شخص اجتاز السياج الحدودي من الأراضي الإسرائيلية تجاه لبنان، ويجري حوار في قنوات التنسيق والاتصال".