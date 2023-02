53 قتيلا على الأقل في تركيا جراء الزلزال في حصيلة مؤقتة

وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وكالة نبض، صباح الإثنين، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 111 قتيلا حتى اللحظة وحجم الدمار ينذر بارتفاع عدد القتلى بشكل مأساوي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنه قد وقعت 32 هزة ارتدادية حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.

لقي 53 شخصًا على الأقلّ مصرعهم في محافظات مختلفة في جنوب تركيا وجنوب شرقها بعد أن ضربها الاثنين زلزال بقوّة 7,8 درجات، حسبما قال حكّام تلك المحافظات.

وأفيد أن الزلزال وقع بالقرب من غازي عنتاب، بحيث شعر به الإسرائيليون ثم بعد فترة وجيزة حدث زلزال آخر بقوة 4.7 تم تحديد مركزه في جنوب سوريا من قبل الخدمات الجيولوجية.

تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة من الزلزال ، مع انهيار المباني في العديد من المحافظات في تركيا. وقالت الحكومة التركية إنه تأكد مقتل 15 شخصًا على الأقل حتى الآن. وقد قُتل ما لا يقلّ عن 23 شخصًا وأصيب 420 آخرون في ملطية، حسبما قال حاكم هذه المحافظة لقناة تي آر تي العامّة.

أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن انهيار مبنى من ثمانية طوابق في حماة ، فضلا عن سقوط مبان أخرى في حلب.