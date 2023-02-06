مقتل 7 فلسطينيين بينهم الضالعان بالهجوم على مطعم في مفرق ألموغ خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بأريحا

أفيد صباح الإثنين بمقتل 7 فلسطينيين في أريحا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي في ختام عملية تطويق للمدينة، من بينهم منفذا عملية الهجوم على مطعم

تم الكشف صباح اليوم عن القضاء على منفذي عملية إطلاق النار التي استهدفت مطعما قبل نحو أسبوعين وتم الكشف عن هويتهما وهما رأفت عويضات ومالك لافي، إضافة إلى خمسة آخرين قضوا بذات العملية خلال اشتباكهم بإطلاق الرصاص الكثيف باتجاه القوات الإسرائيلية التي حاصرت المبنى الذي اختبئوا فيه.

وأفادمصدر عسكري إسرائيلي، صباح الإثنين بمقتل 7 فلسطينيين في أريحا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي في ختام عملية تطويق للمدينة، حيث تمت محاصرة مسلحين قاما بإطلاق النار على مطعم في مفرق ألموغ الأسبوع الماضي ولاذا بالفرار.

ووقعت اشتباكات في أريحا السبت أسفرت عن مقتل 13 فلسطينيا. وعملت القوات الإسرائيلية في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، لمدة ثلاث إلى أربع ساعات، حيث اختبأ المطلوبون الذين نفذوا إطلاق النار قبل نحو أسبوع على مطعم في منطقة مفرق ألموغ.

من جانبه، عقب وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير على عملية أريحا بالقول: "أهنئ قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك والقوات الخاصة عقب عملية دقيقة ومهنية أخرى الليلة ضد الإرهابيين الذين حاولوا قتل مدنيين أبرياء في مطعم، فقط لأنهم يهود. نفخر بمقاتلينا الذين وصلوا إلى مخبئهم وقضوا عليهم".

وتابع بن غفير "الإرهابي محكوم عليه بالموت وليعلم كل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل أنه سيدفع ثمناً باهظاً لنشاطه وأن قواتنا الأمنية ستصل إليه أينما كان مختبئاً. إن حكومة إسرائيل ستشن حربا عنيدة لا هوادة فيها على الإرهاب وبعون الله سنحقق الأمن لمواطني إسرائيل".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا واشتباكات من حين لآخر مع القوات الإسرائيلية التي تجري مداهمات متواترة على مخيمات وبلدات في الضفة الغربية مسترشدة بمعلومات استخبارية تقودها إلى مواقع محددة ينشط فيها فلسطينيون بالتخطيط لعمليات عدائية ضد أهداف إسرائيلية وسط تقلبات على الساحة السياسية في إسرائيل التي أفرزت الانتخابات الأخيرة فيها عن حكومة يمينية متدينة بصورة كاملة تقريبا تثير قلق العديد من الجهات داخل إسرائيل وخارجها لا سيما وجود وزير الأمن القومي ذي الأيديولوجية المتشددة فضلا عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المدفوع أيضا بأيديولوجية استيطانية واضحة.