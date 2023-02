مدوّنة: مئات القتلى في تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة 7.8 درجة طالت ارتداداته عدة بلدان في المنطقة بينها إسرائيل

ترتفع باطراد مقلق حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم الإثنين ووفق آخر حصيلة فقد ارتفع العدد إلى ما يزيد عن 400 قتيل، فيما تتوالى من لحظة إلى أخرى أرقام تفيد بارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من وصول ذلك العدد إلى 10.000 قتيل جراء أحد الزلازل المدمرة التي عرفتها المنطقة.

وفي تقارير أولية أفيد بأن 53 شخصًا على الأقلّ لقوا مصرعهم في محافظات مختلفة في جنوب تركيا وجنوب شرقها بعد أن ضربها الاثنين زلزال بقوّة 7,8 درجات، حسبما قال حكّام تلك المحافظات. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن انهيار مبنى من ثمانية طوابق في حماة، فضلا عن سقوط مبان أخرى في حلب.