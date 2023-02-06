مدوّنة: مئات القتلى في تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة 7.8 درجة طالت ارتداداته عدة بلدان في المنطقة بينها إسرائيل

بعد زلزال عمت ارتداداته منطقة الشرق الأوسط، ترتفع باطراد مقلق حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الإثنين ووصل حتى اللحظة الى ما يزيد عن 400 قتيل

ترتفع باطراد مقلق حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم الإثنين ووفق آخر حصيلة فقد ارتفع العدد إلى ما يزيد عن 400 قتيل، فيما تتوالى من لحظة إلى أخرى أرقام تفيد بارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من وصول ذلك العدد إلى 10.000 قتيل جراء أحد الزلازل المدمرة التي عرفتها المنطقة.

وفي تقارير أولية أفيد بأن 53 شخصًا على الأقلّ لقوا مصرعهم في محافظات مختلفة في جنوب تركيا وجنوب شرقها بعد أن ضربها الاثنين زلزال بقوّة 7,8 درجات، حسبما قال حكّام تلك المحافظات. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن انهيار مبنى من ثمانية طوابق في حماة، فضلا عن سقوط مبان أخرى في حلب.

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وفي إسرائيل شعر سكان البلدات المجاورة للحدود مع سوريا بارتدادات ذلك الزلزال وتم التبليغ عن 32 موقع تأثر بالهزة. وفي أعقاب ذلك أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات بالتذكير بسلوكيات التصرف حيال وقوع هزة أرضية أو زلزال. ومن ضمن تلك التوجيهات الخروج إلى منطقة مفتوحة خلال ثوان معدودة وإذا تعذر ذلك الدخول إلى الغرف المحمية وفتح الأبواب والنوافذ. ويوصى كذلك بالخروج الى مدخل درج العمارة والأفضل الخروج منها وإذا تعذر ذلك اتخاذ زاوية عند الجدران الداخلية أو تحت قطعة أثاث وحماية الرأس.

بالنسبة للموجودين في الخارج ساعة وقع الهزة يوصى بالبقاء في العراء والابتعاد عن المباني والأشجار والكابلات الكهربائية والأشياء التي قد تسقط وتعرض حياتكم للخطر. أما بحال قيادة السيارة فيتوجب إيقافها حالا على جانب الطريق والانتظار بداخلها حتى يتوقف الزلزال. ويتوجب تجنب التوقف تحت جسر أو في مفترق طرق. كما يجب الابتعاد عن الشاطئ مسافة كلم واحد على الأقل خشية وصول أمواج تسونامي والاحتماء في الطابق الرابع لمبنى مجاور للبحر، إذا تعذر الابتعاد تماما عن شاطئ البحر.

Aaref WATAD / AFP رجال إنقاذ ومدنيون سوريون يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض مبنى منهار إثر زلزال في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا ، في وقت مبكر من 6 فبراير 2023.

وأفيد أن الزلزال وقع بالقرب من غازي عنتاب، بحيث شعر به الإسرائيليون ثم بعد فترة وجيزة حدث زلزال آخر بقوة 4.7 تم تحديد مركزه في جنوب سوريا من قبل الخدمات الجيولوجية.

Bakr ALKASEM / AFP عمال إنقاذ سوريون يسحبون رجلاً مصابًا من تحت أنقاض أحد المباني بعد وقوع زلزال في بلدة أعزاز الحدودية في 6 فبراير 2023.

تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة من الزلزال ، مع انهيار المباني في العديد من المحافظات في تركيا. وقالت الحكومة التركية إنه تأكد مقتل 15 شخصًا على الأقل حتى الآن. وقد قُتل ما لا يقلّ عن 23 شخصًا وأصيب 420 آخرون في ملطية، حسبما قال حاكم هذه المحافظة لقناة تي آر تي العامّة.

Mahmut BOZARSLAN / AFPTV / AF رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب ديار بكر جنوب شرق تركيا في 6 فبراير 2023

عقب وزير الخارجية إيلي كوهين على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا بالقول: بالنيابة عن دولة إسرائيل، أود أن أعرب عن حزني العميق للشعب التركي على الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا الليلة. نترحم على الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. قمت بتوجيه وزارة الخارجية بقيادة برنامج مساعدة سريعة لتركيا للتعامل مع الكارثة الأليمة.