إسرائيل تعرب تضامنها مع الشعب التركي فى ضحايا الزلزال المدمر وتؤكد استعدادها لتقديم المساعدات

أعرب مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين، عن تضامنهم مع تركيا وشعبها في ضحايا الزلزال المدمر والذي وخلف مئات القتلى والجرحى.

وأكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، لتركيا أن إسرائيل مستعدة "للمساعدة بأي طريقة ممكنة".

وقال الرئيس في تغريدة على تويتر، "بالنيابة عن الشعب الإسرائيلي، أشعر بحزن عميق للكارثة التي حلت بتركيا في أعقاب زلزال الليلة الماضية. تعازي للرئيس أردوغان والشعب التركي في الخسائر في الأرواح"، وأضاف أن "اسرائيل تقف دائما على استعداد لتقديم المساعدة بكل الوسائل الممكنة. وقلوبنا مع العائلات المفجوعة والشعب التركي في هذه اللحظة المؤلمة".