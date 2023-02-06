إسرائيل تعرب تضامنها مع الشعب التركي فى ضحايا الزلزال المدمر وتؤكد استعدادها لتقديم المساعدات

أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، لتركيا أن إسرائيل مستعدة "للمساعدة بأي طريقة ممكنة"

أعرب مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين، عن تضامنهم مع تركيا وشعبها في ضحايا الزلزال المدمر والذي وخلف مئات القتلى والجرحى.

Mahmut BOZARSLAN / AFPTV / AF

وأكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، لتركيا أن إسرائيل مستعدة "للمساعدة بأي طريقة ممكنة".

وقال الرئيس في تغريدة على تويتر، "بالنيابة عن الشعب الإسرائيلي، أشعر بحزن عميق للكارثة التي حلت بتركيا في أعقاب زلزال الليلة الماضية. تعازي للرئيس أردوغان والشعب التركي في الخسائر في الأرواح"، وأضاف أن "اسرائيل تقف دائما على استعداد لتقديم المساعدة بكل الوسائل الممكنة. وقلوبنا مع العائلات المفجوعة والشعب التركي في هذه اللحظة المؤلمة".

https://twitter.com/i/web/status/1622484200916938754 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

من جانبه، أرسل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، تعازيه للشعب التركي وأمر وزارته بإعداد "برنامج مساعدات سريعة"، وقال "بالنيابة عن دولة إسرائيل، أود أن أعرب عن حزني العميق للشعب التركي على الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا الليلة".

وأضاف الوزير "قلوبنا مع الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وجهت وزارة الخارجية بقيادة برنامج مساعدات سريع لتركيا للتعامل مع الكارثة الخطيرة".

https://twitter.com/i/web/status/1622476507384844289 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وارتفع عدد القتلى إلى ما يقرب من 500 قتيل في كلا البلدين. ولا توجد تقارير عن ضحايا بين الإسرائيليين.

وشعر السكان بالزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات في عدة مناطق في إسرائيل، وفي أعقاب ذلك أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات بالتذكير بسلوكيات التصرف حيال وقوع هزة أرضية أو زلزال. ومن ضمن تلك التوجيهات الخروج إلى منطقة مفتوحة خلال ثوان معدودة وإذا تعذر ذلك الدخول إلى الغرف المحمية وفتح الأبواب والنوافذ. ويوصى كذلك بالخروج الى مدخل درج العمارة والأفضل الخروج منها وإذا تعذر ذلك اتخاذ زاوية عند الجدران الداخلية أو تحت قطعة أثاث وحماية الرأس.