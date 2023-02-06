قوات الأمن تحبط محاولات تسلل إلى إسرائيل من غزة ولبنان

بعد إحباطها محاولة تسلل من لبنان الأحد، أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إحباط محاولتي تسلل من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية يوم أمس

بعد إحباطها محاولة تسلل من الأراضي الإسرائيلية إلى لبنان الأحد، أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إحباط محاولتي تسلل من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية يوم أمس.

الجيش الإسرائيلي قال إنه على علم بالوقائع ويحقق في ملابساتها. في كلتا الحالتين، تم أخذ المشتبه بهما للاستجواب. وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إن الشخصين اللذين حاولا العبور من غزة لم يحملا معهما أي سلاح على ما اتضح بعد اعتقالهما.

هذه هي الحادثة الثانية من نوعها من لبنان خلال أسبوع بعد عبور مواطن عربي من إسرائيل الحدود واحتجازه من قبل السلطات اللبنانية، التي قالت إنها سترحله إلى إسرائيل.

في الشهر الماضي، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى وقف العمل في السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان. إذ تعمل إسرائيل على كشف مجال الرؤية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بما في ذلك إمكانية اجتياز الحدود بعدة خطوات نظرا للضرورة اللوجستية. بعد وقت قصير من الحادث، الذي دفع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للتدخل، سُمح للقوات الإسرائيلية بمواصلة العمل.

لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين وهما رسميًا في حالة حرب. في العام الماضي، وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقًا تاريخيًا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بوساطة الولايات المتحدة أنهى النزاع المستمر منذ عقود حول الحقوق في المياه الإقليمية.

على حدود غزة، لا تزال القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى حيث لا تزال البلدات الحدودية في حالة تأهب أيضا على ضوء التصعيد الأخير للهجمات الصاروخية.